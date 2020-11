A 25 años del 3 de noviembre: sectores del Justicialismo se expresaron en un comunicado

A través de un comunicado, sectores Justicialistas alineados a la actual gestión nacional, se expresaron sobre los 25 años de la voladura de la Fábrica Militar Río Tercero, determinada por la Justicia como un atentado.

Señalan: A 25 años del atentado en la Fábrica Militar, los abajo firmantes, seguimos exigiendo justicia, por la memoria de las víctimas fatales, por los heridos, y por todo el sufrimiento por el que atravesamos y seguimos atravesando los riotercerences.

Por culpa de aquellos que buscando ocultar y borrar pruebas de otro delito, no tuvieron mejor idea que hacer explotar la planta de carga y embalaje de explosivos de Río Tercero, no alcanza con la condena a algunos militares. El ex Pte. Carlos Menem, tiene mucha responsabilidad en este oscuro entramado de ventas de armas, para él también, la justicia debe llegar.

Nos duele como habitantes de Río Tercero, que sufrimos el atentado, y también nos duele y nos avergüenza como peronistas, que el ex Pte. Menem haya llegado al gobierno de la mano del peronismo, pero esa es la realidad. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.

Por eso es que, desde nuestros espacios políticos, apoyamos el pedido de una reparación histórica, la posibilidad de que la universidad pública llegue a nuestra ciudad, la reactivación de la Fábrica Militar, el cobro de las indemnizaciones por los daños morales, estos dos últimos pedidos, sabemos que ya están siendo atendidos, de igual manera seguimos sosteniendo y acompañando a nuestro Pueblo en el reclamo, en esta larga búsqueda por memoria, verdad y justicia que se extiende por 25 años.

Firman el comunicado:

Por el Partido Parte de Río Tercero: Pablo Slenk, Victor Hugo Ponce, Martha Martinez, Nora Schmidt, Eduardo Amaya, Dora Caceres,Ruben Cogno, Alejandra Duarte, Valentina Cogno, Lucas Ambroa, Salvador Torres, Carolina Slenk, Diego Villafañe, Norma Cordoba, Emanuel Cortez, Leandro Ortiz, Lucas Centurion,Mauro Quiroga, Mauricio Moreyra, Joakin Escribano, Amilcar Candiotti,Francisco Peralta, Domingo Ruben Roassio.

Por el Movimiento Justicialista Kirchnerista Río Tercero: Juan Albornoz, Andrea Franco, Juampi Albornoz, Norma Pereyra, Jorge Solorzano, Sebastian Solorzano, Lucia Godoy, Marcelo Mana , Antonio Rodriguez, Raul Gallo, Diego P Giovana, Sara Civitelli, Raul Vidal, Graciela Carranza , Silvia Guzman, Roberto Torres, Anibal Romero,