Fernández confirmó que en diciembre habrá 10 millones de dosis de la vacuna rusa

"Estarían en condiciones de darnos 10 millones de cada una de las dos dosis [que requiere la vacuna], las podemos tener en diciembre acá y en los primeros días de enero podríamos tener, según me dicen, 15 millones de dosis más", señaló el presidente, Alberto Fernández, en diálogo con el sitio de noticias, Sputnik.

De este modo, ya "para diciembre podríamos tener vacunas y podríamos comenzar la vacunación", estimó el presidente Fernández.

La intención, se indica, desde el Gobierno es que esto sea un paso clave para detener la propagación del Covid-19. "Y eso para nosotros es muy importante, porque nos permitiría vacunar a los sectores que están en riesgo en Argentina", señaló el mandatario.

De acuerdo a lo expresado por Fernández, con esto, "la mitad de la población argentina estaría vacunada".

El Gobierno venía conversando con el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) "desde hace ya bastante tiempo, tratando de ver cómo evoluciona la vacuna rusa", contextualizó el presidente al explicar los detalles de esta adquisición.

"A diferencia de otros que fabricaban vacunas, no teníamos en Argentina un interlocutor con el que pudiéramos hablar; entonces personalmente combiné un viaje a Rusia de la viceministra de Salud, Carla Vizzotti, y Cecilia Nicolini, que es una asesora mía en mi condición de presidente", explicó.

El mandatario reconoció tener "muy buenas expectativas" y estar "muy esperanzado" en relación a Sputnik V.

"Seguimos avanzando, y lo que hemos logrado es ponernos, como yo llamo, online: cada paso que se da en Rusia y en la Organización Mundial de la Salud (OMS) para verificar la calidad y la aprobación de la vacuna ahora se está dando en Argentina", manifestó el presidente.

Se está desarrollando las tratativas acerca del precio para las dosis de la vacuna. "Eso es algo que estamos discutiendo todavía, pero no estamos alejados; el precio de la vacuna rusa está, más o menos, en el promedio que las otras vacunas del mundo proponen", detalló Fernández. Y realizó la salvedad con el medicamento que desarrolla la Universidad de Oxford y el laboratorio Astrazeneca, que no tendría fines de lucro.

Fernández, indicó que el también se vacunará, aunque con una aclaración: "Tengo dos muestras que me mandaron de Rusia al comienzo de la discusión [para la adquisición], pero no me parece justo que yo me vacune y otros argentinos no puedan vacunarse, más allá de que yo sé la responsabilidad que tengo". Y agregó que no quiere utilizar el "privilegio de ser presidente".

Argentina podrá obtener un total de 25 millones de dosis de la vacuna rusa #SputnikV contra el #COVID19 entre diciembre y la primera quincena de enero, anunció el presidente del país, Alberto Fernández, en una primicia concedida a agencia Sputnik pic.twitter.com/wHsImQrl1U — Sputnik Insight (@Sputnik_Insight) November 2, 2020

Sputnik V, desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolái Gamaleya, fue la primera vacuna registrada en el mundo y actualmente es la más avanzada del planeta.

La revista médica británica The Lancet publicó el 4 de septiembre los resultados de las fases 1 y 2 de las pruebas clínicas, que confirmaron la seguridad y la eficacia de la inoculación.

En la actualidad, Sputnik V pasa la fase posregistro con la participación de 40.000 voluntarios en Rusia.

La vacuna Sputnik V para Argentina se producirá en la India, Corea del Sur, China y varios otros países, anunció el director general del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés), Kiril Dmítriev.