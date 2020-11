A 25 años del 3 de noviembre: el pronunciamiento por Justicia y Reparación Histórica

A 25 años del atentado de la Fábrica Militar de Río Tercero, exigimos Justicia definitiva y reparación histórica, es el título del pronunciamiento que se encuentra en Internet, y al que se puede adherir, llenando un simple formulario.

El escrito, surgió como una iniciativa de un colectivo de organizaciones e instituciones sociales de la ciudad de Río Tercero.

Ya adhirieron organizaciones y representantes institucionales, inclusive, provinciales y nacionales. Cualquier persona puede hacerlo, a través de este enlace AQUÍ.

Este es el texto:

Al cumplirse este 3 y 24 de noviembre 25 años del atentado perpetrado en la Fábrica Militar de Río Tercero (F.M.R.T.), hecho que provocó la muerte de siete vecinos y vecinas de la ciudad, cientos de personas heridas y cuantiosos daños materiales, los y las abajo firmantes expresamos:

La voladura de la Fábrica Militar no fue un hecho local ni aislado. Se trató de un atentado pergeñado y ejecutado por las más altas autoridades del Poder Ejecutivo de la Nación, encabezado por el entonces presidente Carlos Saúl Menem en asociación ilícita con jerarcas militares. Este delito intentó ocultar el faltante de municiones a causa del contrabando de armamento a Ecuador y Croacia -países que se encontraban atravesando conflictos bélicos con Perú y la ex Yugoslavia, respectivamente- y por el que el ex presidente fuera condenado por a 7 años de prisión y 14 de inhabilitación para desempeñar cargos públicos.

Gracias a la lucha insobornable de la Dra. Ana Gritti, única querellante de la causa, sabemos que lo acaecido aquel 3 de noviembre de 1995 fue un atentado. Pese a las dilaciones y artilugios propios de quienes intentan sembrar impunidad, en febrero de 2015, el Tribunal Federal II de Córdoba finalmente dictó sentencia condenando a un pequeño grupo de militares por la voladura de los polvorines. Sin embargo, hasta tanto la justicia no alcance a los máximos responsables, seguiremos solicitando firmemente justicia definitiva.

A 25 años de aquel atentado, evocamos con dolor la ausencia de las personas fallecidas y mantenemos viva su memoria.

Acompañamos el reclamo de ciento de personas que esperan el pago de las indemnizaciones por daños morales, psicológicos y materiales producidos en aquella jornada y que fueran establecidas a través de la Ley 27.179, sancionada el 16 de septiembre de 2015 por el Congreso de la Nación.

Adherimos a la solicitud de Reparación Histórica que reclama la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero y la reactivación del complejo fabril de F.M.R.T. como fuente de desarrollo y progreso de un modelo productivo nacional.

Subrayamos especialmente que no nos ha podido derrotar el olvido porque sentimos la necesidad imperiosa de Memoria, Verdad y Justicia como imperativo democrático para la construcción de un futuro digno para el pueblo argentino.

¡Memoria, Verdad y Justicia!