Médica reinfectada de Covid en Córdoba: "Es para los que creen que este virus no existe, o es una joda"

Se llama Cecilia Berbotto, es médica generalista y forense. En su muro de Facebook, contó que resultó contagiada por segunda oportunidad de Covid-19. Se encuentra internada en UTI y es el primer caso que se conoce de reinfección en la provincia. Dejó un mensaje final en su publicación: "Va dirigido a todos aquellos que todavía creen que este virus no existe, o es una joda, o no les va a pasar porque son jóvenes".

Además de ser la primera persona con reinfección de Covid-19 en Córdoba, la médica generalista y forence, Cecilia Berbotto, realizó una publicación en donde señala que se encuentra internada, al haber sido contagiada de Covid-19, nuevamente, con un llamado a no desconocer ni minimizar el virus.

La publicación, realizada en su muro de Facebook, se hizo viral rápidamente. En la misma, señala: Voy a tratar de ser muy escueta en mi publicación. Los que me conocen saben que soy médica, forense y generalista. Estoy al pie de la batalla desde que esto empezó teniendo (como) métodos los cuidados necesarios. Soy nacida y criada y vivo en mi querida Córdoba Capital.

Y continúa: Estoy cursando mi segunda infección poco Covid-19 (primer reinfección) en menos de 2 meses. Soy una persona joven (35 años) y completamente sana sin ninguna enfermedad previa ni factor de riesgo. Tampoco fumo. Esta vez me tocó la mala suerte de hacer una neumonía bilateral secundaria a Covid-19 y hoy terminé internada en la terapia intensiva de la Clínica Velez Sarfield (A quienes les agradezco de corazón su amor y su dedicación en atender a todos los enfermos).

La verdad que hace 7 días me había dado positivo por segunda vez y no la estaba pasando nada bien en casa. Siguiendo todas las indicaciones de mis colegas. Ayer desmejoré y bueno aquí nos trae el destino hoy. Tengo 2 hijos en casa y un esposo que me esperan volver sana y salva. Quiero volver a tener mi vida normal.

Y concluye: Este mensaje va dirigido a todos aquellos que todavía creen que este virus no existe, o es una joda, o no les va a pasar porque son jóvenes. Simplemente les pido respeto y empatía. Nada más. Muchas gracias.