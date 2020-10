El sábado se realizó el evento del programa "Credicoop y la Comunidad" (Video)

El evento, contó con más más de 7.600 entidades y más de 30 mil participantes, que lo siguieron por diferentes plataformas. Inclusive, fue parte del mismo, el presidente, Alberto Fernández.

Se trata de 2.983 Cooperativas de distinto grado, 2.120 Asociaciones civiles, 391 Clubes, 360 Entidades Educativas, 52 Universidades, 284 Sindicatos, 281 Colegios profesionales, 275 Mutuales y 266 Cámaras empresariales locales y nacionales.

Carlos Heller, agradeció a todos los participantes. Realizó una breve reseña de como el Movimiento Cooperativo, desde la década del '60, actuó dialogando y dando explicaciones al conjunto de sus asociados.

"Credicoop y la Comunidad" nació en el 2002. Fue luego del denominado "corralito". Se explicó que ante esa circunstancia, la respuesta del banco no fue "tapear" las entradas, sino la de salir al encuentro de la gente, hablando y explicando.

"Lo que hicimos nosotros fue poner carteles en las puertas de nuestras sucursales invitando a los asociados a entrar a dialogar", recordó Heller. Indicó que el resultado de aquella manera de explicarle a los clientes lo que estaba sucediendo, hizo que el banco, luego de aquella crisis, triplicara su participación en el sistema financiero.

Recordó que la política histórica del Credicoop, ha sido atender a las pequeñas empresas de la ciudad y el campo. "Por definición, no le damos préstamos a las empresas multinacionales. Esa es nuestra historia. Nacimos para ser otra cosa", expresó.

El evento virtual del sábado se produjo luego de que se montara una campaña para que clientes cerraran sus cuentas, ya que Heller como diputado nacional impulsa la ley de aporte solidario y extraordinario que grava las grandes riquezas en el contexto de la pandemia. Explicó que esa maniobra generó un efecto inverso.

"Hoy somos atacados, porque algunos de nosotros, que tomamos la decisión de actuar en política, impulsamos determinados proyectos que a algunos no les gustan", indicó. Y aclaró: "Quiero ser absolutamente claro en esto; este acto (por el evento) no es de apoyo al proyecto que otros diputados y yo hemos presentado (...) No sería justo que este acto tuviera ese carácter, porque no es nuestra entidad la que propicia ese proyecto".

Indicó que se "cae en una confusión grave y violatoria de los conceptos de la democracia". Dijo, que lo hace en su carácter de "ciudadano que defiende sus convicciones".

"Es una barbaridad querer relacionar al Credicoop con la actividad política que yo llevo adelante y es absolutamente legítimo mi derecho de poder hacer las dos cosas al mismo tiempo, sin mezclarlas, porque puedo decir con absoluto orgullo, que en esta entidad jamás le preguntamos a nadie de su filiación para atenderlo y jamás hicimos una diferenciación por su manera de pensar para los servicios que ofrecemos", expresó Heller.

El video completo del evento

En el evento virtual, más de 50 oradores expresaron palabras de reconocimiento, apoyo, agradecimiento, reivindicación y afecto para con el Banco Credicoop y al Movimiento Cooperativo.

Entre quienes hicieron uso de la palabra, se puede citar, además del presidente Fernández, a Estela de Carloto (Pte. de Abuelas de Mayo), Carlos Iannizzotto (Pte. de Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada), Sergio Palazzo (Secretario general de la Asociación Bancaria), Agustin Rossi (Ministro de Defensa), Ariel Guarco (Pte. de Cooperar), Soledad Carrizo (Dip. Nacional y ex intendente de Quilino).

También lo hicieron Sergio Rapisada (Club Atletico Velez Sarfield), Guillermo Moretti (Vice Pte. De Unión Industrial Argentino), Alejandro Simón (CEO Grupo Sancor Seguros), Tati Almeida (Madre de Plaza de Mayo, Linea Fundadora), Eduardo Hecker (Pte Banco Nación y Abappra), Daniel Filmus (Secretario Malvinas, Antartida y Atlantico Sur), Pablo Echarri (Tesorero de SAGAI), Marcelo Tinelli (Pte. Club Atletico San Lorenzo de Almagro), Alejandro Russo (Confederacion Argentina de Mutuales), Nahum Mirad (Pte INAES) y Lucas Semper (Sociedad Rural del Pehuajo), Edgardo Form (Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos), entre otros diputados, rectores de universidades públicas, cooperativas de servicios públicos y presidentes de cámaras empresariales.