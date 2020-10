Fijaron la fecha del juicio a Menem por la voladura de la Fábrica Militar Río Tercero

El Tribunal Oral Número 2 de Córdoba, fijó para el próximo 24 de febrero el inicio del juicio al expresidente Carlos Menem por la voladura de la Fábrica Militar Río Tercero, considerada por la Justicia como intencional. En un primer proceso, habían sido condenados cuatro exmilitares con cargos jerárquicos en la industria y en la ex DGFM.

El Tribunal Oral Número 2 de Córdoba, fijó para el próximo 24 de febrero el inicio del juicio en el que estará sentado en el banquillo de los acusados, el expresidente Carlos Saúl Menem, por la voladura de la Fábrica Militar el 3 de noviembre de 1995, determinada por la Justicia, en un anterior proceso oral y público, como un hecho intencional, para ocultar el faltante de elementos bélicos del contrabando de armas a Croacia y Ecuador.

En aquel juicio de 2014, habían sido condenados los exmilitares que cumplían cargos jerárquicos al momento de las explosiones de la industria y la entonces Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM), Jorge Cornejo Torino, Edberto Gonzáles de la Vega, Carlos Franke y Diego Gatto. Menem, no había sido parte de ese proceso, ya que había sido beneficiado por la Cámara de Apelaciones de Córdoba con una falta de mérito.

La misma Cámara, con otra composición de sus miembros, ante una presentación, reprocesó a Menem, quedando abierta la instancia de otro juicio. Eso sucedió ahora, al conocerse la fecha del mismo. Fíjese el miércoles 24 de febrero del 2021 a las 09:00 horas para que tenga lugar la audiencia oral del debate, a cuyo fin cítese a las partes a efecto de que comparezcan con las prevenciones de la ley, señala la notificación.

Como se trata del mismo proceso, la imputación es la misma por la que se condenó a los exmilitares, "estrago doloso agravado por la muerte de personas". La prosecución de la acción penal, al igual que sucedió en el anterior juicio, por parte de la querella, estará representada por los abogados Aukha Barbero, Horacio Viqueira y Ricardo Monner Sans. Las querellantes son las hijas de Ana Elba Gritti, fallecida en 2011.

"Más allá del paso de los años, es importante esta instancia, ya que el Tribunal determinó que un expresidente, como el caso de Menem, sea juzgado por lo que ocurrió en Río Tercero, y no estamos hablando solamente de un hecho político, por ser en ese momento el máximo responsable del Estado Argentino, sino de una responsabilidad en una causa penal, con todo lo que eso representa", indicó Barbero a este sitio de noticias.

El 3 de noviembre de 1995 estallaron los depósitos de municiones de la Fábrica Militar Río Tercero, industria madre de la ciudad, que se encontraba en un proceso de achicamiento, bajo el modelo imperante en aquellos años. Aquel hecho provocó la muerte de siete personas: Aldo Aguirre, Laura Muñoz, Leonardo Solleveld, Romina Torres, Elena Rivas de Quiroga, José Varela y Hoder Dalmasso, esposo de Ana Gritti. Además, aquellas explosiones, provocaron heridas en más de 300 personas y cuantiosos daños materiales.

Mientras la Justicia Federal de Río Cuarto avanzaba en la hipótesis del accidente, en Buenos Aires, se llevaba adelante otra investigación: la del contrabando de armamentos a Croacia y Ecuador. En la misma, se determinaría que la fábrica riotercerense había sido el centro operativo de aquel ilícito internacional.

La abogada Gritti se constituía en querellante penal y sostenía que no se había tratado de un accidente, sino de un hecho intencional. En 2008, se realizaba un primera pericia en Serrezuela, determinándose que el trotyl, que se encontraba en un tambor en la Planta de Carga y que había tomado fuego, generándose las primeras explosiones, no podía haberlo hecho de no existir un iniciador del mismo. En 2003, peritos universitarios de Córdoba, estuvieron a cargo de una nueva pericia, y en sus conclusiones, sostenían lo mismo.

El exjefe de la Planta de Carga, Omar Gaviglio, sostenía lo mismo que Gritti. Luego de una instrucción con un juez ad hoc, Diego Estévez, señalando en sus conclusiones que había sido accidental, además de sobreseer a quienes se encontraban imputados, se hizo cargo como juez subrogante de Río Cuarto, el magistrado de Bell Ville, Oscar Valentinuzzi, quien determinó que se había tratado de un hecho intencional, procesando nuevamente a los exmilitares y también al expresidente Carlos Menem, el que, obtendría la falta de mérito.

Con el nombramiento de un juez titular en Río Cuarto, Carlos Ochoa, los fiscales Carlos Gonella y Guillermo Lega, en 2011, solicitaron la elevación a juicio de la causa. Recién en 2014, se desarrolló, como está señalado, el proceso oral y público en Córdoba, pero no estaba entre los acusados el exmandatario y ahora senador.

La noticia sobre la fijación de la fecha del inicio del juicio, se conoce a poco de que se cumplan los 25 años de aquel hecho, que generó, además, un fuerte impacto emocional en la comunidad riotercerense.