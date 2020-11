Cuál es la incidencia del Covid-19 en los fallecimientos registrados en Río Tercero

"Las personas que fallecen por la Covid-19, es por las complicaciones que genera. Para explicarlo más claro: para otras patologias, existen tratamientos, conocemos cómo se comporta por ejemplo una gripe, además de existir una vacuna, pero con esta enfermedad no es así. Recién ahora se están aplicando tratamientos, con los primeros síntomas, pero no todos los organismos reaccionan igual. Cuando un paciente ingresa a Terapia Intensiva, con respirador, además, por más que suene duro decirlo, porque la Covid-19 lo complicó, es muy difícil sacarlo", señaló un médico hace algunos días consultado sobre la pandemia.

En los últimos meses, se ha planteado e inclusive lo han hecho algunos profesionales, que la Covid-19 no es menos grave que una gripe. En realidad, los decesos se generan en personas que fueron diagnosticadas, y sufrieron complicaciones. La diferencia, como bien lo señala el médico del comienzo, es que para la gripe, existen vacunas, es menos contagiosa y, además, hay tratamientos ya establecidos. Con la Covid, la mayoría o todos son experimentales.

Es por ello, que se indica, la pandemia está ocasionando muchas muertes. En periodismo, una regla básica es que un dato no sirve de mucho, en la elaboración de un informe, si el mismo no se puede contrastar con otro. Por ejemplo, en el caso de Río Tercero, sería tomar la cantidad de fallecimientos de este año, si no se puede comparar ese dato con el mismo periodo del anterior, y aún más, del que le precede. No obstante, debe indicarse, que no se trata solamente de números, que pueden revelar una realidad, sino de personas.

Bajo esa regla básica, es que se elabora este informe. Tomando por ejemplo, de acuerdo a los registros oficiales los decesos de octubre del Registro Civil Municipal de Río Tercero, se aprecia, que en dicho periodo del año, existe un marcado incremento de los fallecimientos, comparados con el mismo lapso de 2018 y 2019.

Si bien, no están especificadas las causas de los fallecimientos, existe un dato concreto, este año, 46 personas dejaron de existir, diagnosticadas con el nuevo coronavirus, en octubre. Desde iniciada la pandemia, hasta el martes 3 de noviembre, eran 57 los fallecimientos. Cuatro, correspondían a septiembre; como está señalado, 46 al mes de octubre; mientras que en los primeros días de noviembre se habían registrado siete decesos.

En octubre de 2018, los fallecimientos por diferentes causas, fueron 35. En el mismo mes de 2019, los decesos registrados, también fueron 35; mientras que en el mismo lapso de este año, fueron 69, de los cuales, si toman las notificaciones diarias del municipio, 46 corresponden a personas contagiadas de Covid-19.

Fallecimientos

Octubre de 2018: 35

Octubre de 2019: 35

Octubre de 2020: 69

Si se observa el número de fallecimientos, comparado el mes de octubre de 2020, con los de 2018 y 2019, hay 34 decesos más, casi el doble que en años anteriores. Las personas que fallecieron, sin haber sido diagnosticadas con coronavirus, fueron 23 en octubre, lo que muestra la incidencia de este virus en los decesos.

"Se suele decir que estas personas tenían patologías preexistentes, y es real, o que estaban cursando enfermedades graves, lo que también es cierto, pero no todas, y si no hubieran resultado contagiadas, su sobrevida, en los casos de enfermedades previas, sin dudas que hubiera sido más extensa. Es claro, fallecieron no por Covid sino por las complicaciones que les generó la Covid", expresó el mismo médico del comienzo.

Desde el Registro Civil, también se informó a este sitio de noticias de los fallecimientos de los meses de agosto y septiembre, aclarando que se trata únicamente de personas residentes en la ciudad. En agosto de 2018, los decesos fueron 51; en el mismo periodo de 2019, 40 personas fallecieron; y en agosto de este año, fueron 38. Como está señalado, en septiembre fueron los primeros decesos de personas con diagnóstico de coronavirus.

En dicho mes, o sea en septiembre de 2018, los fallecimientos fueron 40; en el mismo periodo de 2019, se registraron 34 decesos; mientras que este año, fueron 45, cuatro de personas con diagnóstico de Covid-19.

La realidad, es que la pandemia tuvo un impacto en la ciudad, en cuanto a los fallecimientos, según los registros del municipio. Las estadísticas, inevitablemente implica mostrar cifras, números, pero se trata de personas, con todo el dolor que eso implica, especialmente en las familias de las mismas.

Alguien lo señaló, al ser consultado por este sitio de noticias sobre el tema: "Es real que el porcentaje de mortalidad en quienes contrajeron este virus es de un dos por ciento, menos o más, y que la mayoría corresponde a personas de grupos de riesgo, pero para sus familias ese porcentaje es de un ciento por ciento. Un poco de empatía sería importante".