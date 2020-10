Río Tercero y un invierno con escasas lluvias pero no el más seco de los últimos 69 años

De acuerdo al registro histórico de lluvias que lleva el INTA en Río Tercero, el invierno que transcurrió, en la ciudad y alrededores, se ubicó como uno de los que tuvo menos precipitaciones, pero no el más seco de los últimos 69 años. En algunos inviernos de ese periodo, no cayó una sola gota.

La conclusión es unánime: el de 2020, fue un invierno seco, con escasas lluvias. No obstante, si se acude a los registros históricos de la Agencia Zonal del INTA Río Tercero, se puede apreciar que si toma los meses de junio, julio, agosto y septiembre, desde que se llevan mediciones de precipitaciones, hubo inviernos con menos lluvias.

El INTA, lleva registros desde 1951. Concluido el mes de septiembre, por lo menos en la ciudad y alrededores, el periodo que puede considerarse de invierno, compuesto por los meses citados previamente, el de este año, se ubicó en escasez de precipitaciones, de los últimos 69, entre los 21 ciclos invernales más secos.

De menor a mayor

No obstante, hubo inviernos en donde no se registró ni siquiera una gota en los pluviómetros. Por caso, desde 1951 hasta la fecha, se encuentran en cero los periodos de 1966, 2004 y 2013. En junio, julio, agosto y septiembre de esos años, directamente no hubo lluvias. Y el del año pasado, inclusive, fue más seco.

En el invierno de 1995 se registró apenas 1,5 milímetro, y cuando estaba finalizando, en septiembre, y en los de 1955 y 2006, no fueron mucho más, con 2 milímetros medidos en ambos periodos, respectivamente.

Luego, como otros inviernos con escasas lluvias (en la estación con menos precipitaciones), se encuentran los de 1981, cuando fueron medidos 7 milímetros, y los de los años 1951, 2000 y 2007, cuando se registraron en esos meses 11 milímetros. El periodo del año pasado, 2019, tuvo inclusive menos lluvias que en 2020, con 11.8 mm.

En el lapso comprendido por los meses de junio, julio, agosto y septiembre del año 1987, fueron 12 los milímetros de lluvia registrados; en los de 1994, fueron 13; en los periodos invernales de 1962 y 1970, se midieron 14 milímetros; en 2018, se marcaron 18.1 mm en los pluviómetros; en 1956, se registraron 21; en 2015, 21.3 milímetros; en el año 1961, se midieron 22; en el de 1980, 27; y finalmente, en 2020, 32.7 milímetros.

Se toman, debe aclararse, por meses, como está señalado, ya que en los registros el INTA, no se especifican las lluvias por días del mes. Este año, en junio y julio, no se registraron precipitaciones, en agosto fueron 11 milímetros y en septiembre 21.7, lo que hace un total, como está señalado, superior a los 32 milímetros.

El acumulado hasta septiembre, casi el doble en 2019

Otro detalle, es el acumulado de lluvias, sin contar las de octubre, hasta el mes de septiembre de este año, es de 380 milímetros. En 2019, por ejemplo, hasta el noveno mes del año, ese registro llegaba a los 800 milímetros, por ejemplo. Es por ello, que se alude a "un año seco". La diferencia está entre enero y mayo.

En enero de 2019, precipitaron 211,60 milímetros, y en el de 2020, fueron 26,70; en febrero del año pasado, el registro fue de 61,50, y en el mismo mes de 2020, se midieron 153,90 milímetros; en marzo de 2019, se registraron 351,90 milímetros, mientras que marzo de este 2020, fueron 137,60; en abril, en tanto, del año pasado los pluviómetros marcaron 131,10 mm, mientras que en el mismo mes de este año, fueron 29,70. Por último, en mayo de 2019, se registraron 32,10 milímetros, mientras que en el de este año no hubo lluvias.

Los meses de invierno más secos en Río Tercero, según pasan los años (desde 1951 a 2020)

1966: 0

2004: 0

2013: 0

1995: 1,5

1955: 2

2006: 2

1981: 7

1951: 11

2000: 11

2007: 11

2019: 11,8

1987: 12

1994: 13

1962: 14

1970: 14

2018: 18,1

1956: 21

2015: 21,3

1961: 22

1980: 27

2020: 32,7

Fuente: INTA Río Tercero