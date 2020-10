Río Tercero: la secretaria del SUOEM pidió disculpas por una publicación sobre el 17 de octubre

El lunes, diferentes comunicados, cuestionaron que la secretaria del SUOEM Río Tercero, Nelki Piatti, hubiera compartido en su Facebook, una placa en donde se aludía al sábado 17 de octubre, cuando el Justicialismo celebraba el "Día de la Lealtad", y a las actividades de esa jornada como una "marcha africana".

Más allá de lo partidario, en los comunicados, se repudiaba el contenido de la publicación, que aludía al peronismo, pero, además, estigmatizaba a los habitantes de África. En los diferentes escritos, se solicitaba una retractación y disculpas por dicha acción, considerando, además, que Piatti, representa a una entidad gremial.

En un comunicado, el martes, Piatti, señala: En referencia al día 17 de Octubre "Día de Lealtad Peronista", conmemoración más importante del peronismo, quien suscribe Nelki, Beatriz Piatti, pido disculpas públicas por mi acción, sé que he lastimado los sentimientos de Partido Peronista y a su pueblo.

Prosigue: De ninguna manera quise ofender y me retracto de lo expresado, ya que fue un posteo de Facebook de otra persona, solo lo compartí, no son mis dichos, jamás debería haberlo hecho. Admito mi error, no rechazo a ningún extranjero, menos africano, nuestra tierra madre cobija una diversidad de razas, todos nacimos libres con igualdad de derechos, lejos de ser una persona xenófobica, tampoco me considero superior a nadie.

El comunicado, continúa: Mi pensamiento fue afectivo, pasó por la pandemia, considerando que hay un montón de gente que la está pasando muy mal, sin poder visitar a un ser querido ni despedirlo cuando muere. Cada día estamos peor, los servicios de salud están colapsando, el Covid19 se está llevando a un montón de argentinos y el desplazamiento de tanta gente significaría más contagios.

Y concluye: Reitero mi disculpas haciéndoselas llegar a cada persona que firmaron el comunicado.