Director del Hospital de Río Tercero: "Si la gente no para, vamos a tener que elegir a quién le ponemos respirador"

Pablo Amodei, en declaraciones periodísticas señala en la mañana del lunes, tras ser consultado acerca de la gran cantidad de personas que esperaba un turno para ser hisopada, señaló que la UTI está completa y el personal agotado. Reclamó mayor conciencia social. "Si la gente no para, vamos a tener que elegir a quien le ponemos respirador", advirtió.

El director del Hospital Provincial de Río Tercero, Pablo Amodei, en declaraciones a la emisora FM Sol, considerando la cantidad de personas que aguardaban para poder ser hisopadas en la mañana del lunes, en el nosocomio, advirtió: “Hay que decirle a la gente que si no para, vamos a tener que elegir a quién ponerle respirador y a quién no. Lo que escuchábamos de Italia y España va a pasar acá, entiéndanlo”.

El médico, además, recordó que las cuatro camas que posee el nosocomio de UTI, se encuentran ocupadas. En ese sentido, indicó, si llegan pacientes que necesiten de ese nivel de atención, deberán ser derivados. Uno de los posibles centros es Río Cuarto. “Estamos peor que Río Cuarto porque ellos tienen más población", señaló.

Recordó, además, que el personal está sufriendo el estrés de esta situación sanitaria. "Está agotado, no dan más”, enfatizó. Agregó: “La gente es indolente y no toma conciencia de la situación extremadamente grave; no paran las juntadas y después se quejan porque tiene que hacer cola de una hora para hisoparse”.

Por otra parte, señalando lo que puede suceder, indicó: “Si nos quedamos sin camas, vamos a tener que internar gente en los pasillos”. Reiterando la necesidad de que se tome conciencia social, señaló: “La gente dice juntémonos, no pasa nada y después son los familiares los que contamos como internados y como muertos”.

El director hospitalario, ante una consulta, indicó: “Yo sugerí más de una vez restricciones estrictas, pero el que toma decisiones es el intendente y entiendo que lo económico también juega su parte”.