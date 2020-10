Anita, la riotercerense que vive en Embalse y cuyo video cantando en inglés se hizo viral

Se llama Ana Villafañe, trabaja en la municipalidad de Embalse juntando papeles en las calles de su pueblo, tiene 57 años y a pesar de su corto tiempo libre, lo aprovecha cantando en inglés, publicó el periodista Franco Cejas.

El video, se hizo viral. Anita, apasionada por el inglés y la música, eligió el tema de John Fogerty, mundialmente conocido por la mítica banda Creedence Clearwater Revival, "¿Has visto alguna vez la lluvia? o Have you ever seen the rain?

En tiempos de redes sociales, el video se viralizó rápidamente, inclusive siendo entrevistada por Canal 12 de Córdoba, en la previa al Día de la Madre.

Los colegas de la emisora FM Delta de Embalse, la tuvieron en sus estudios, en donde Anita relató su historia. Tiene dos hijos, es abuela, enviudó hace años, se encargó de sus hijos sola, trabajó juntando cartones y botellas, para venderlas y poder obtener mas ganancias haciendo pastelitos.

Por un plan de trabajo ingresó al IDES de Río Tercero, en donde funciona un instituto de ingles. Allí, a cambio de realizar tareas de limpieza en el mismo, pudo estudiar ese idioma durante tres años, aunque no llegó a recibirse.

“Termine la secundaria de grande, en el CENMA anexo Rio Tercero. La música me apasiona, busco las letras, y con el diccionario las voy traduciendo y aprendiendo”, comentó en la emisora embalseña.

Tanto en Canal 12 como en la FM Delta, cerró ambas entrevistas, cantando el tema Un Mundo Maravilloso de Louis Amstrong. Sobre la elección del mismo, indicó que es por este momento que atraviesa el planeta.

Vale la pena visualizar el video.

El video de Anita, que se hizo viral