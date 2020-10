La Provincia anunció asistencias económicas para actividades restringidas por la pandemia

La disposición contempla ayudas no reintegrables de entre 25 y 60 mil pesos para Monotributistas y Responsables Inscriptos. También establece el diferimiento en el pago de las facturas y los planes vinculados a servicios de energía eléctrica. La inversión asciende a 200 millones de pesos. Alcanza a titulares de unidades económicas cuyas actividades hayan sido restringidas en diferentes departamentos, entre el 12 y 26 de octubre.

El Gobierno de la Provincia anunció nuevas asistencias para aquellas actividades que hayan sido restringidas entre el 12 y el 26 de octubre, en el marco de las disposiciones nacionales.

La asistencia contempla una ayuda no reintegrable que va de los 25 mil a los 60 mil pesos, determinada en función de la categoría de monotributo o de la facturación declarada en el mes de agosto; el diferimiento en el pago de las facturas de energía eléctrica que venzan en el período de la restricción, hasta la primera quincena de diciembre; y el diferimiento de las cuotas de los planes de pagos de energía eléctrica que comenzaron en octubre, hasta enero de 2021.

El Secretario General de la Gobernación, Julio Comello, estuvo a cargo de la presentación de las medidas que están dirigidas a Personas Físicas o Jurídicas con domicilio fiscal en la provincia de Córdoba, que sean titulares de unidades económicas cuyas actividades se desarrollen en los departamentos Capital, Santa María, Punilla, Colón, Tercero Arriba y General San Martín.

“Desde el Gobierno de la Provincia venimos trabajando y acompañando a las distintas actividades para ayudar y mitigar un poco los efectos que estas restricciones que se disponen por una cuestión sanitaria causan en la actividad económica” expresó Comello.

Los rubros alcanzados son: actividad gastronómica (bares y restaurantes); salones de fiestas y boliches con nueva modalidad (bar o restaurante); gimnasios; natatorios; escuelas de danza, canto y teatro; autocines; centros de formación profesional y academias de oficios en modalidad presencial y academias de idiomas en modalidad presencial.

En este sentido, Julio Comello precisó que «la Provincia va a hacer una inversión total de 200 millones de pesos para acompañar a las actividades restringidas hasta el 26 de octubre». Agregó que «Son casi 6.000 personas que corresponden a más de 100 localidades. Lo que nosotros hemos relevado indica que más de la mitad son pequeños emprendimientos monotributistas de las categorías iniciales A, B y C«.

Además, informó que el plazo de inscripción es del 16 al 23 de octubre y el aporte se acreditará al beneficiario el 30 del mismo mes.

"Desde el inicio de la pandemia el @gobdecordoba viene concretando medidas para mitigar el impacto sobre las diferentes actividades. Son herramientas para ayudar en este contexto, que sabemos que es difícil", destacó @JulioCsarComell, Secretario General de la Gobernación. pic.twitter.com/FABTQ7qBV0 — Ministerio de Coordinación (@MinCoordinacion) October 15, 2020

Aportes y requisitos

La asistencia contempla una ayuda no reintegrable que va de los 25 mil a los 60 mil pesos, determinada en función de la categoría de monotributo o de la facturación declarada en el mes de agosto.

También se anunció el diferimiento en el pago de las facturas de energía eléctrica que venzan en el período de la restricción, hasta la primera quincena de diciembre; y el diferimiento de las cuotas de los planes de pagos de energía eléctrica que comenzaron en octubre, hasta enero de 2021.

No obstante, sobre el último punto, no se aclara, por lo menos en la información oficial, si dicha medida alcanza a las poblaciones en donde la prestación es brindada por cooperativas y no por la EPEC.

Los interesados en acceder a estos beneficios deberían completar el formulario digital «Ayuda Directa por Restricciones en la Actividad (ADRA)», que estará disponible en la página web del Gobierno de la Provincia de Córdoba www.cba.gov.ar. Para ello, deberán ingresar a Ciudadano Digital logueados con CiDi Nivel 2 y declarar la cuenta bancaria a nombre del solicitante.

La Secretaría General de la Gobernación será la encargada de evaluar y aprobar las solicitudes ingresadas.