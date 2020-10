Pesar en Dalmacio Vélez por el reciente fallecimiento de un enfermero contagiado de Covid-19

Héctor Garro, enfermero que cumplía tareas en Dalmacio Vélez, hacía un mes que se encontraba internado en Villa María tras ser confirmado el diagnóstico de coronavirus, y sufrir complicaciones. Falleció el pasado viernes. Es el segundo deceso que reportó el municipio. Así lo señaló el intendente, Daniel Torres, en diálogo con este medio.

"Era alguien muy querido en el pueblo, una persona siempre predispuesta a colaborar y que amaba lo que hacía", manifestó Torres. Si bien, indicó, por su edad, ya que estaba próximo a jubilarse, no estaba atendiendo específicamente a pacientes con coronavirus, y el contagio, amplió, todo indica que se habría generado en otro ámbito, "nos quedamos sin un enfermero, pero sobre todo sin una persona que daba todo por los demás".

Torres recordó su vocación de servicio, con un ejemplo: "Eran las tres de la mañana y si escuchaba la sirena de bomberos se levantaba de inmediato. No tenía horarios. Así era él, alguien comprometido socialmente". Y prosiguió: "En lo particular me afectó mucho, demasiado, es una gran pérdida que sufrió la población".

Garro prestaba sus servicios como enfermero en el Dispensario San Roque de la población.