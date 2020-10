Ferrer sobre el DNU y el decreto provincial: "Que nos inviten a dialogar y participar en la toma de decisiones"

El intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, en diálogo con Radio Mitre de Córdoba, aludió al DNU Nacional y decreto provincial, que entró en vigencia el lunes, en donde se establecieron restricciones en diferentes departamentos de Córdoba, entre ellos Tercero Arriba, en donde la ciudad es el principal centro urbano.

"Les sugiero que nos inviten a dialogar y a participar (por los intendentes) en la toma de decisiones para que nosotros que conocemos la realidad in situ y que estamos en contacto con los vecinos, con nuestras poblaciones, que estamos en contacto con los empresarios afectados, podamos sugerir cuáles son las medidas a tomar para controlar mejor la crisis sanitaria", expresó el jefe comunal riotercerense.

Señaló: "Que no nos impongan medidas desde arriba y después tengamos que ser nosotros los traductores de esas medidas, porque en realidad no las hemos tomado y no la compartimos". Ferrer indicó "¿cómo vamos a salir a hablar con nuestros ciudadanos, a la gente que nos votó, que confió en nosotros, a decirles que las medidas que se están tomando están bien, cuando estamos convencidos de que están mal".

Comparto con uds. parte de la nota con @PRossiOficial en @radiomitrecba con respecto a las nuevas medidas sanitarias tomadas por el Gobierno nacional y provincial pic.twitter.com/71RvlQVjMZ — Marcos Ferrer (@ferrermarcos) October 13, 2020

"Lo que pasa, es que nadie quiere a decirle a la gente la verdad, y si la verdad es que nos vamos a quedar sin camas, hay que transmitírselo con esa contundencia; hay que decírselo: 'nos vamos a quedar sin camas y vos sos parte de la solución y no parte del problema, ayudanos, pero desde la empatía, el convencimiento'", indicó.

Dijo que esa es posibilidad que tienen los intendentes "de hablar con la gente". "Lo que hay que decirle a la gente, es la verdad, no mentirle, no decirle 'el Estado te va a solucionar siempre el problema', cuando es mentira. Si nos vamos a quedar sin camas, es porque no hemos respetado los protocolos y procedimientos, pero no lo vamos a solucionar cerrando actividades y castigando a sectores económicos", indicó el intendente.

Agregó sobre las medidas: "Y además sin fundamentos epidemiológicos, porque que me expliquen a mí que el Patio Olmos esté abierto y esté cerrado un bar aquí que tiene tres mesas en la vereda. ¿Cuál es la razón lógica epidemiológica y sanitaria que justifica eso?".