El Hospital de Río Tercero presentó el protocolo para poder realizar el tratamiento con plasma

El director del Hospital Provincial de Río Tercero, Pablo Amodei, indicó en la mañana del viernes, en diálogo con la emisora Mestiza Rock, que el nosocomio ya presentó el protocolo correspondiente para comenzar a aplicar también en el centro de salud el tratamiento con plasma de personas recuperadas a pacientes con Covid-19.

"Ya presentamos el protocolo que se necesita para que también lo podamos realizar", señaló Amodei. Por el momento, indicó, a las personas que son internadas, se les brinda los tratamientos disponibles. Recordó que una de las complicaciones del virus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad "Covid-19", es la neumonía.

Ahora se aguarda la autorización de Salud de la Provincia, para aplicar dicho tratamiento también en el nosocomio provincial que existe en la región. No obstante, más allá de la misma, está la disponibilidad del plasma de recuperados, ya que no solo está siendo enviado a centros de salud del territorio cordobés, sino a los de otras provincias. "Si está la autorización y hay plasma disponible, estamos listos para aplicarlo", dijo Amodei.

Debe recordarse que el Hospital Provincial, luego de ser destinado, en su internado, únicamente para pacientes que cursen la enfermedad provocada por el coronavirus, quienes sufran de otras patologías y necesiten de internación, en principio, tienen como derivación los hospitales de Santa Rosa de Calamuchita y Alta Gracia.

El edificio se adecuó para urgencias y emergencias, por otras causas, funcionando la guardia y el shock room, destinado a la primera atención de pacientes en riesgo, un quirófano, neonatología e internado de pediatría.

La donación y el tratamiento con plasma

El plasma es el elemento líquido de la sangre, que al transfundirse, aporta los anticuerpos de la enfermedad. La Provincia, en el contexto de la pandemia, cuenta con un Centro de Plasmaféresis que se encuentra ubicado en el viejo Hospital San Roque de Córdoba. Allí, las personas recuperadas realizan la donación del plasma.

Se está realizando una fuerte campaña que las personas que cursaron la Covid-19, realicen la donación de plasma. El mismo está siendo utilizado para el tratamiento de pacientes con diagnóstico de coronavirus agudo y para la fabricación de inmunoglobulinas enriquecidas. Este último procedimiento, se realiza en el Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba, único centro del país en condiciones para este proceso.

Para ser donante de plasma, se deben cumplir con diferentes requisitos: tener más de 18 años; no tener enfermedades infectocontagiosas o enfermedades crónicas; estar clínicamente recuperado; contar con demostración de muestra viral negativa; y tener la cantidad suficiente de anticuerpos neutralizantes.

Camas disponibles

Hasta el viernes al mediodía, eran 18 las camas disponibles en la sala de Cuidados Intermedios, y dos en la Unidad de Terapia Intensiva en el Hospital Provincial de Río Tercero, para recibir a pacientes con Covid de acuerdo al requerimiento del sistema de derivación de la Provincia. Así lo explicó Amodei. No obstante, reiteró que es muy dinámico el tema del internado, considerando el contexto actual de la pandemia en la provincia. No obstante, en la mañana del sábado no cambió la situación -consultado el director del hospital nuevamente- ya que una persona recibió el alta pero ingresó otra para ser hospitalizada. "En dos horas puede cambiar otra vez", graficó.

Amodei, indicó que personas que se encontraban internadas en la Sala de Cuidados Intermedios, recibieron el alta hospitalaria (de internación), por lo que de las 20 camas que tiene ese espacio, quedaban 18 disponibles. "Lamentablemente en la noche del jueves, una persona de Alta Gracia, internada en la Unidad de Terapia Intensiva, falleció", indicó. La cantidad de camas disponibles en UTI, como está señala, el sábado, eran dos.

Al ser uno de los nosocomios provinciales con su internado, en el contexto de la emergencia sanitaria, únicamente para pacientes con Covid-19, son hospitalizadas en el mismo personas de la ciudad y por el sistema de derivación, pacientes que son trasladados desde otras poblaciones. "Hemos tenido internadas a personas de distintas poblaciones de la región, pero también de otros lugares, como es el caso de Alta Gracia", explicó.

"Lo importante, como lo señaló el gobernador (Juan Schiaretti) y el ministro de Salud (Diego Cardozo), es que ninguna persona de la provincia con Covid-19, y que necesite de internación, se quede sin acceder a una cama; es por ello, que inclusive también llegan pacientes que cuentan con obra social al nosocomio, de lugares en donde el sistema privado ya no tiene lugar para recibirlos", recordó el director del hospital riotercerense.