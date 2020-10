Río Tercero: Durigón aludió al pago de las indemnizaciones e hizo anuncios para Fábrica Militar

El presidente de Fabricaciones Militares, Iván Durigón, en diálogo con este sitio de noticias y la emisora Mestiza Rock, indicó que se está trabajando para que antes de fin de año se terminen de pagar los montos resarcitorios establecidos por ley, para quienes demandaron al Estado por la voladura de la Fábrica Militar Río Tercero en noviembre de 1995.

Por otra parte, indicó que la industria estatal en la ciudad aumentó su producción, tanto en el área mecánica como química. Dijo que próximamente se estarán entregando al Belgrano Cargas 10 vagones construidos en la planta y que ya están terminados, mientras, además de estar reparándose otros, se participó en la licitación para realizar el mismo trabajo en más unidades ferroviarias.

Manifestó, en tanto, que se encuentran avanzados proyectos para elaborar en la industria, elementos para el Ejército, como partes de camiones, cocinas de campaña, y viviendas industrializadas para las tres fuerzas armadas. En ese sentido, indicó, que de iniciarse esa tarea, para la que no resta mucho en cerrarse los convenios, el año próximo la planta riotercerense será una de las que mayor reactivación tendrá en el país.

Por otra parte, señaló que se incrementó la producción en la parte química de la industria. Recordó que el principal cliente de la empresa, la vecina Petroquímica Río Tercero, aumentó la elaboración de TDI, con el cambio en el régimen de licencias automáticas, que regula el ingreso de dicho producto de otros países. Fábrica Militar le provee a la empresa del Grupo Piero ácido nítrico, uno de los insumos que utiliza para la elaboración del TDI.

Durigón, recordó que al entrar en vigencia el Fondo Nacional de Defensa, proyecto que había presentado el actual ministro de la cartera, Agustín Rossi, cuando era diputado, ahora convertido en ley y reglamentado, el mismo brindará certidumbre tanto para las empresas productivas del Estado como para los proveedores de la misma. Dicho fondo le permitirá al Estado contar en 2021 con un monto de 400 millones de dólares, que serán asignados al desarrollo del aparato productivo de las Fuerzas Armadas.

Aludió, además, a la demanda de personal y señaló que se aguarda, de continuar la reactivación de la planta estatal, seguir reincorporando a quienes fueron despedidos en la anterior gestión nacional. En tanto, señaló, se está trabajando para que el personal de Fabricaciones Militares tenga un convenio colectivo propio.

Las indemnizaciones

"Estamos trabajando con el Ministerio de Defensa, acelerando en lo máximo posible los tiempos para que antes de fin de año podamos estar consolidando la deuda y de esta manera, Economía pueda liberar los pagos de las indemnizaciones", indicó Durigón.

El funcionario, recordó que se debieron realizar correcciones al decreto reglamentario, elaborado por la gestión anterior, "que generaba alguna situación no deseada, lo que demoraba el pago". Para ello, manifestó, debió hacerse un nuevo decreto, realizando dichas correcciones y, de esta manera, agilizar el trámite administrativo.

"Ya fue corregido y ahora conformamos grupos de trabajo con gente de Fabricaciones Militares, en donde también hay personas de Río Tercero que van a colaborar conjuntamente con las de otras fábricas del país para hacer toda la parte administrativa", explicó. Agregó que se trata de "un equipo en conjunto con el ministerio para acelerar los tiempos y ver si para antes de fin de año se puede estar anunciando el pago definitivo".

Consultado si eso podría suceder en noviembre, cuando se recuerden los 25 años de la voladura en la ciudad, indicó que "la intención del ministro (de Defensa, Agustín Rossi), es esa: llegar a noviembre con el pago, pero toda esta situación de la pandemia ha demorado el trámite", dijo, recordando el contexto sanitario actual.

"Nos ha pedido un esfuerzo (Rossi) como Fabricaciones Militares, y a su equipo en el ministerio. Estamos trabajando en forma conjunta. Es el que se conformó para esta instancia, que es acelerar los tiempos, y ojalá sea en noviembre, pero estamos en una situación complicada, en el día a día por la pandemia, por los hisopados, o porque algunos de los trabajadores han tenido que tomar licencia por cuestiones de enfermedad, lo que nos genera algunos inconvenientes, pero creo que llegaremos para antes de fin de año", reiteró.

Indicó que, además, existe, en ese sentido, el de avanzar en la resolución del pago, una solicitud "muy fuerte del nuevo director de Río Tercero (José María López), que nos ha pedido el mayor compromiso posible ya que dijo que para él también es un tema pendiente (...) el que este año" se abonen las indemnizaciones, agregó.

Recordó que se trata de una "deuda que está consolidada". "Hay una oficina específica para la consolidación de deudas, el trámite, necesariamente debe hacerse, las verificaciones tanto de Fabricaciones Militares como del Ministerio de Defensa (...) Los abogados ya han presentado toda la documentación; en algún caso específico, puede faltar algo, que se estará requiriendo, pero quienes tengan el trámite presentado y en orden, antes de fin de año, la intención es que puedan cobrar", enfatizó.

El contexto de la ley y la reglamentación

La ley fue aprobada y promulgada en el año 2015. Luego, desde la Comisión de Damnificados, se comenzó a solicitar al anterior gobierno que se elaborara el decreto de reglamentación, para que los demandantes pudieran cobrar en bonos del Estado Nacional. Posteriormente, se conoció, que se había elaborado un decreto, con la figura legal de "causa vigente". La misma impediría que quienes habían adherido a la norma, pudieran cobrar, ya que para hacerlo, debían tener sus demandas vigentes en contra del Estado, algo que de hecho no era así, porque para adherir a la ley, habían renunciado a continuar con la prosecución de los juicios.

Posteriormente, ante los reclamos no solo de la Comisión de Damnificados, sino de diferentes sectores políticos e institucionales, incluido el del propio gobernador Juan Schiaretti, el Ministerio de Defensa, cartera que estaba a cargo de Oscar Aguad, indicó que se trataba de un "borrador de decreto", y que en el definitivo se corregiría ese punto. Finalmente el decreto fue reglamentado, y poco antes de cumplirse los cuatro años de finalizar el mandato el anterior gobierno, se difundió desde Fabricaciones Militares una resolución, publicada en el Boletín Oficial, con el nombre de personas y los montos que cobrarían, hechos públicos en un anexo de la misma.

La Comisión de Damnificados, indicaba en un comunicado que lo expresado en el Boletín Oficial, no implicaba "el cobro inmediato, como se podría interpretar". Agregaba: "Según nuestra información ese es el verdadero inicio del trámite, luego el Ministerio de Defensa, debe realizar los formularios de requerimiento de pago, lo firma el apoderado del actor y luego pasa a la SIGEN (Sindicatura General de la Nación) para luego ser elevado para su pago al Ministerio de Economía, área de deuda pública". Y continuaba: "Es decir, para que el pago se haga efectivo va a transcurrir un lapso de tiempo que trataremos de acortar con las nuevas autoridades".

Ese listado, con algunos demandantes y los montos que recibirían, como está señalado, se hizo público desde el propio gobierno, generando malestar en la Comisión de Damnificados, ya que, señalaban, se estaba exponiendo a decenas de personas, con sus nombres y apellidos, además de las cifras que percibirían. "Por otra parte hacemos saber que ya en el mes anterior se había firmado por el secretario Riva otra lista, la diferencia es que en este caso, la han publicado y NO estamos de acuerdo (...)", indicaba la Comisión.

Anuncios para la Fábrica Militar

Durigón, al igual que lo había manifestado López a este medio, indicó que se incrementó la producción a pesar de la contingencia por la pandemia del Covid-19. Recordó que al asumir, lo hicieron "con una expectativa" que fue cambiando ante el nuevo escenario por la situación sanitaria. No obstante, dijo, sentir "una satisfacción" con la industria riotercerense. "La verdad es que el ingreso de López (como director), le ha dado un impulso muy importante a la fábrica, se han puesto en marcha nuevos proyectos, a pesar de los inconvenientes", señaló.

Indicó que a raíz de la pandemia, no pudo, luego de su asunción, retornar a la provincia de Córdoba. "A pesar de todo eso, gracias a la tecnología y los teléfonos hemos podido avanzar en distintos proyectos, muchos que tienen que ver con el Ejército", expresó. Y agregó: "Con los vagones, estamos avanzando con muchas expectativas. La verdad que la de Río Tercero, ha sido una de las fábricas que más satisfacciones nos ha dado con relación a los proyectos, de los que esperamos se concreten. El año que viene creo que será una de las fábricas que más movilizará", la propuesta de reactivación, señaló, planteada por la actual gestión.

Durigón recordó que el Fondo Nacional de Defensa, reforzará la actividad en fabricaciones militares, como en otras unidades productivas dependientes del Estado. "Generará una previsión en todo lo relacionado con la industria de la Defensa y la posibilidad del desarrollo de proyectos, que vienen demorados por años", dijo.

"Uno de los grandes problemas que tenía la industria para la Defensa, es que la mayoría de los proyectos que se iniciaban o inician, son costosos y de retorno lento. Para que se comprenda, es cuánto debo invertir y en qué tiempo lo recupero, y eso implica un esfuerzo enorme del Estado y una previsión", graficó.

Y amplió: "Un proyecto, para la industria pesada, que lleva unos tres años, era muy difícil implementarlo por cuestiones económicas, presupuestarias, porque siempre algo debe priorizarse, y Defensa quedaba para el final". Con esta ley, explicó, el Estado Nacional deberá destinar un presupuesto específico para estas iniciativas.

"Esto implica que existirá previsibilidad en las inversiones que se realicen, y eso, la verdad que para este tipo de industrias, promueve el desarrollo, porque si le prometo a un proveedor de Río Tercero que comience a fabricar", un elemento, por ejemplo, para uno de los vagones que se construyen en la fábrica, "lo que me dirá, es que le compraremos en el primer año, pero en el segundo, no sabrá si existe presupuesto". Con esto, ejemplificó, tendrá la previsibilidad de abastecer a la industria, conociendo que por ley estará determinado ahora el presupuesto para comprarle y abonarle lo que produzca, hasta finalizar el proyecto.

Vagones nuevos y reparados

Próximamente se entregarán 10 vagones que fueron construidos en la planta. Los mismos fueron adquiridos por el Belgrano Cargas. "Los vagones ya están terminados, estamos ajustando algunas cuestiones logísticas con el Ministerio de Transporte para ver como será la entrega", indicó. La intención era realizar el acto de entrega en la fábrica, pero expresó Durigón "la pandemia nos está obligando a analizar alternativas, pero la idea", continúa siendo que dichas unidades se entreguen, por lo que representan, en la propia industria.

Consultado si podría, en ese caso, visitar la ciudad y la industria, el presidente Alberto Fernández, manifestó que la "invitación" para que esté presente se cursará, aunque todo depende de la agenda del Ejecutivo Nacional. Indicó que sería relevante su presencia en la entrega de los vagones porque es "un hito para la fábrica". "Y si se le suma el anuncio del pago de las indemnizaciones, que estuviera en Río Tercero, sería importante", indicó.

El funcionario, manifestó, en tanto, que la empresa estatal, compitió en una licitación para la reparación de más vagones en la planta riotercerense, mientras se realiza ese trabajo hoy en 16 unidades. "Se han abierto las ofertas y tenemos serias posibilidades de tener 18 vagones más para reparar, lo que ya genera una expectativa de trabajo para el año que viene de seis meses en la planta metalmecánica, que no es poco", expresó.

Indicó, además, que se está trabajando para acceder a otra licitación pero para "construir" más unidades ferroviarias, lo que dijo, de ser adjudicados, "representaría un impacto enorme para la planta de Río Tercero".

Construir para el Ejército

El presidente del directorio de Fabricaciones Militares, señaló que con el Ejército hay diferentes proyectos que promoverían más producción en la planta metalmecánica de la industria. En ese sentido, indicó, existe una posibilidad de trabajar en la elaboración de partes de camiones que está requiriendo esa fuerza federal.

También aludió a la alternativa de elaborar "cocinas de campaña". Con respecto a la posibilidad de construir viviendas para las fuerzas armadas (Ejército, Fuerza Aérea y Marina), recordó que se trata de las denominadas "viviendas container". "El Gobierno está demandando para las tres fuerzas, sabemos que existe un déficit en ese sentido, y estamos planteando la posibilidad de resolverlo con lo que se llama 'vivienda container'"; indicó.

Manifestó que dichos módulos habitacionales, tienen características, que permiten "poder desarrollarlos en Río Tercero". Por ello, se está en contacto con "la desarrolladora", dijo, que trabaja con el complejo para la Defensa.

La división Química

En cuanto a la División de Producción Química, manifestó que aumentó su producción. En ese sentido recordó que al aumentar la elaboración de TDI Petroquímica Río Tercero, cuyo principal insumo es el ácido nítrico que le compra a Fábrica Militar, hizo que la planta estatal también incrementara la producción del mismo.

Esto, recordó, se debe al cambio que impuso al régimen de licencias automáticas la actual administración nacional. De esa manera, explicó, la empresa del Grupo Piero, dejó de competir en desventaja con el TDI que ingresaba al país desde otros lugares del mundo. Amplió que con la firma privada, por la venta del ácido nítrico de la planta estatal, se reformuló el convenio, lo que permitió un mejor precio en la venta del mismo.

"Fue una revisión de contrato, ni bien asumimos, y eso permitió posicionarnos mucho mejor. Mejoramos los números del convenio que teníamos con Petroquímica que es nuestro mayor cliente, conocemos que le subió fuertemente la demanda por varias cuestiones, una relacionada con una acción del Gobierno, que son las licencias automáticas", indicó. Recordó que en la anterior gestión se había "abierto la importación".

"Y lo que hacía era competir directamente con la industria nacional, como Petroquímica, y eso afectaba a la Fábrica Militar", indicó. Recordó que hoy la situación es diferente. Por otra parte, dijo, para la firma privada aumentó la demanda de colchones, uno de los elementos en donde se utiliza el TDI. "Y eso, además de no ingresar el producto importado, hace que también se nos demande más nítrico, con mejores ingresos", dijo.

Recordó que el ingreso del TDI desde el exterior, a menor precio y de menor calidad, afectaba a la industria instalada en el polo químico. "Era una situación complicada, ni bien ingresamos estuvimos hablando y sabíamos de esa situación, trabajamos fuerte por ese tema, y pasamos momentos de bastante zozobra, porque Petroquímica anunciaba de alguna manera la posibilidad de cierre o de despidos, eso por suerte se superó, y estamos firmando un nuevo contrato, mucho más beneficioso para la fábrica", señaló.

Los trabajadores

Sobre el personal y la reincorporación de quienes fueron despedidos, entre 2017 y 2018, cien personas en total, indicó: "Estamos trabajando en eso conjuntamente con el gremio, López también lo está haciendo; el recambio ha traído aire fresco y nos ha permitido descomprimir una situación compleja con los trabajadores", recordó.

Indicó que todos los proyectos que se están planteando generarán, de hecho, más demanda laboral. "Obviamente", siempre "la prioridad" la tendrán quienes fueron despedidos. "Para antes de fin de año, esperamos reincorporar a más trabajadores", indicó.

"En la medida en que podamos dar respuesta, el compromiso del ministro (Rossi) es que los despedidos puedan volver a la fábrica; es el mayor anhelo, y estamos haciendo un esfuerzo enorme para que cuanto antes, quien haya sido mal despedido y quiera volver a la fábrica, pueda hacerlo", indicó el funcionario nacional.

De concretarse todas las iniciativas que se encuentran avanzando, dijo, "seguramente se demandará mayor mano de obra". "No quiero generar falsas expectativas, pero la verdad es que si podemos concretar los proyectos en carpeta y podemos conseguir financimiento, la de Río Tercero, será una de las fábricas que más va a demandar trabajo y mano de obra en el complejo" estatal de las unidades de Fabricaciones Militares, señaló.

Sobre los salarios, recordó que quienes trabajan en Fabricaciones Militares, dependen de los acuerdos que rigen para todo el personal del Estado Nacional. "Estamos atados a esa situación y estamos trabajando específicamente en un convenio colectivo propio", indicó, recordando que el personal conoce de ello.

"Ni bien asumió este directorio con el ministro, se adoptó el compromiso de trabajar en un convenio colectivo específico para Fabricaciones Militares. En eso estamos y la situación contractual ya empieza a mejorar. Hemos modificado algunas cláusulas abusivas que existían de la administración anterior en relación a los trabajadores, como despedirlos cuando querían", recordó el presidente del directorio de la empresa Sociedad del Estado.

Indicó que el convenio colectivo específico para Fabricaciones Militares, "es un anhelo, no de ahora, sino de hace años". "Sabemos que llegar a un acuerdo para un convenio colectivo no es fácil", manifestó. No obstante, indicó, aun así, es uno de los objetivos que se ha planteado la actual administración y directorio de la empresa estatal.