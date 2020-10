López: "En Fábrica Militar Río Tercero estamos aumentando la producción y hay nuevos proyectos"

En diálogo con este sitio de noticias, el director de Fábrica Militar Río Tercero, José María López, señaló que se aumentó la producción tanto en el área Química como la división Mecánica de la industria estatal de la ciudad.

"Es así, aumentamos la producción en la fábrica, que es el proyecto de esta gestión", indicó López, que asumió en el pasado mes de agosto, siendo el primer civil en ocupar ese cargo, como titular, y no de manera interina.

López, manifestó que actualmente en el área mecánica, se están reparando 16 vagones del Belgrano Cargas. "Y además, estamos construyendo un prototipo de bogie para la misma empresa", acotó. El bogie, es un dispositivo giratorio dotados de dos o mas ejes, cada uno con dos ruedas, sobre los que se apoya un vehículo ferroviario.

El director fabril, prosiguió: "Por otra parte, estamos avanzando en otros proyectos para producir para el Ejército". Y reiteró: "Estamos cumpliendo con el objetivo de reactivar la industria, con otro modelo productivo del Estado que se ha planteado a nivel nacional".

De esa manera, indicó, se proseguirá con la reactivación de la planta, con la reincorporación progresiva del personal que fue despedido en la anterior gestión nacional. Bajo la presidencia de Mauricio Macri, fueron cesanteadas, en el lapso de un año, entre el cierre de 2017 y 2018, cien personas en Río Tercero, como sucedió en las otras plantas, una de ellas cerradas directamente, la de Azul, además de los despidos en la sede central.

El reclamo gremial, con la llegada de las nuevas autoridades, fue que se reincorporara al personal que había sido despedido. La respuesta de la nueva administración a cargo de Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, fue que en la medida que se reactivaran las plantas, tendrían prioridad, al tomar personal, los cesanteados. Hace algunas semanas se produjo el retorno de dos trabajadores, los primeros, en la fábrica de Río Tercero.

"Esa es una prioridad, mientras la industria siga reactivándose, y estamos en ese camino, continuarán las reincorporaciones de las personas que fueron despedidas", indicó López.

Por otra parte, señaló que se "está produciendo mucho más en el área química". Petroquímica, es uno de los principales clientes de la empresa estatal, a quien le adquiere ácido nítrico para la elaboración de TDI. "Y no sólo es a Petroquímica a quien le vendemos uno de los productos, sino también otros a distintos clientes", señaló López. Enfatizó en esa línea, que aun en un contexto de pandemia, la industria se está reactivando.

En tanto, el director fabril aludió a la iniciativa para reabrir la ex Escuela de Aprendices como un centro de capacitación: "También se trata de lo social, no solo de lo industrial relacionado con la fábrica. La intención es que allí los jóvenes que terminan el secundario, puedan formarse en un oficio, y, además, la iniciativa, siempre en lo educativo, es que los trabajadores de la fábrica terminen, si no lo hicieron, también el secundario allí".

Finalmente señaló que en las próximas semanas se entregarán 10 vagones nuevos, que fueron fabricados en la industria. "Como lo habíamos anticipado, esos vagones, que se construyeron en la planta, se estarán entregando al Belgrano Cargas", dijo.