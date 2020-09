El Hospital de Río Tercero, en su primer día como nosocomio Covid, no recibió pacientes en el internado

El lunes, el Hospital Provincial de Río Tercero, comenzó a funcionar en la zona, como el centro de salud para pacientes el sistema de salud público, que requieran de internación por la Covid-19. Es otro de los nosocomios de la provincia, que se encuentra en el sistema de derivaciones para personas que transcurran la enfermedad.

En el primer día, señaló ante la consulta de este sitio de noticias, el director Pablo Amodei, no se recibieron pacientes para internación. "Es así, durante el día, no se recibieron personas para ser hospitalizadas, pero la situación sanitaria es muy dinámica; durante el día no hubo pacientes que requirieran de internación, pero durante la noche, eso puede cambiar", indicó Amodei. Y agregó: "Estamos preparados para cumplir esa función".

La pasada semana, se definió en la Provincia que el hospital riotercerense se sumara con sus 24 camas (20 de Cuidados Intensivos, con oxígeno; y cuatro de Terapia Intensiva, con el mismo número de respiradores, para los pacientes más complicados por la enfermedad), al sistema de derivaciones del sistema de salud público. De esta manera, el internado, quedó sólo para alojar a pacientes con Covid-19, de la ciudad o cualquier población.

El edificio debió adecuarse a esta nueva situación sanitaria, dejándose una zona separada del área Covid, inclusive debiéndose abrir una nueva puerta de ingreso en otro lugar del inmueble. Está la guardia para urgencias y el shock room, destinado a la primera atención del paciente en riesgo, un quirófano para partos y emergencias que requieran de intervenciones, además de obstetricia y la sala de internado de pediatría.

Por otra parte, explicó Amodei, la atención en psiquiatría, a modo de consultorio externo, se presta en una de las salas asistenciales barriales del municipio, mientras que se adecuó la sala de odontología, para que en la misma, los pacientes oncológicos, reciban los tratamientos que necesitan de quimioterapia. El servicio de odontología, en tanto, se presta en otra de las salas de atención que tiene el municipio en otro de los barrios de la ciudad.

Los pacientes con otras patologías que requieran de internación, ya se había anticipado, serán derivados, en principio, al Hospital Eva Perón de Santa Rosa de Calamuchita. En la jornada, más allá de un paciente que necesitaba de un centro de alta complejidad, y que fue trasladado a Córdoba, no se realizaron derivaciones.