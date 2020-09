Nuevos segmentos: hechos inexplicables, leyendas, anécdotas y sitios del Tercer Río

En la zona, muchos son los hechos, enigmáticos, aún sin explicación, otros con hipótesis, pero nunca probadas concretamente. Por otra parte, están las leyendas, que se conformaron con los años, como sucede en muchos lugares y hacen a la historia de la región o diferentes lugares, que no son muy conocidos, poseyendo los mismos características que los hacen únicos. Y finalmente, las anécdotas del pasado, comprobables, que en su momento, tuvieron repercusión en la sociedad.

Sucesos enigmáticos, de los que aún no se conocen explicaciones concretas, que brinden una respuesta a los mismos; lugares, con características que los hacen únicos; y las leyendas, aquellas que se han construido con el paso de los años, y que, precisamente, por el paso del tiempo, se fueron perdiendo, aunque perduran en las tradiciones de los más antiguos habitantes de esta región de Córdoba, como sucede en otro sitios del mundo.

Si bien, este sitio, fue diseñado originalmente como un servicio de noticias (lo sigue siendo), con informaciones de la región, la provincia, y cuando son de interés, con impacto en la zona, también las nacionales, se decidió incorporar estos cuatro segmentos, por separado: "Inexplicable", "Sitios", "Anécdotas" y "Leyendas", porque también son de interés para muchas y muchos lectores. También lo hacen muchos medios de comunicación.

Debe señalarse, como aclaración, que quien escribe, en diferentes momentos, elaboró estos informes que se difundieron en medios gráficos, provinciales y regionales, pero que la recopilación de los detalles es propia y extraída de diferentes libros, consultas a los protagonistas de los mismos y visitando, inclusive distintos lugares.

En Revista Tercer Río, cuando se editaba en formato impreso esa publicación, muchas de estas historias enigmáticas, otras no tanto, y lugares, para la mayoría desconocidos, fueron reflejadas, al igual que las leyendas que se gestaron en esta parte del país. Cada informe que se difunda aquí, citará la fuente correspondiente, si es que corresponde a otra publicación, como es regla en cualquier trabajo periodístico y de recopilación histórica.

Sin dudas que el tema más controvertido, es el de los sucesos enigmáticos, de ahora en adelante "Inexplicable", considerando, como está señalado previamente, que de los mismos no existen pruebas contundentes sobre su origen, y sin dudas, generará el debate entre quienes los lean. No obstante, es lo lógico: quienes consideran que hay algo más allá de nuestro raciocinio actual, y quienes son escépticos totalmente con respecto a estos temas.

Más allá de ambas posiciones, la intención es exponerlos, no buscar una explicación actual sobre los mismos. Cuando se alude a "actual", refiere a lo que hoy no tiene respuestas sólidas, pero que en el futuro, quizás y seguramente, las tengan. De hecho cuando Galileo Galilei, postuló se teoría heliocéntrica (que la tierra y los planetas giraban en torno al sol) a diferencia del postulado del geocentrismo, que colocaba en el centro a la Tierra, en torno a la que giraban el resto de los cuerpos celestes, fue llevado a responder ante la Inquisición.

Allí, debió abjurar a su hipótesis para evitar ser castigado, aunque se indica (algo que nunca fue probado), que señaló: Eppur si muove ("y, sin embargo, se mueve'" en castellano). Hoy, el postulado de Galileo, no tiene discusión: la tierra y el resto de los planetas giran en torno al sol. Entonces, en su época, más allá de las pruebas que presentaba manifestando que era nuestro planeta el que giraba en torno a la estrella, y no a la inversa, los avances astronómicos no eran demasiado sólidos, además del temor a la despiadada Inquisición.

Los avances de la ciencia, le otorgaron la razón a Galileo. ¿Cuál es el razonamiento? En esta época, existen diferentes enigmas, que seguirán siendo enigmas, porque ahora, como entonces, más allá de los Galileos, la humanidad aún no cuenta con elementos para encontrar explicaciones, que tal vez en el futuro existan. ¿Existirán? Es otro enigma.

Con respecto a las leyendas, son sencillamente "leyendas". Una leyenda es una narración sobre hechos sobrenaturales, naturales o una mezcla de ambos que se transmite de generación en generación de forma oral o escrita. Las "Leyendas" de esta parte del país, es interesante rescatarlas, por su valor histórico y hasta pintoresco.

Las "anécdotas", son también, hechos del pasado, pero que sucedieron. Luego, puede que se hayan nutrido de matices que se le fueron agregando con los años, pero las mismas no responden a una creación imaginaria. Efectivamente existieron esos hechos, y se fueron trasladando en los relatos orales y escritos al indagar en el pasado regional. Una "anécdota", puede corresponder a una sola persona, a un grupo social o comunidad. Aquí se rescatarán las últimas, esas que, de alguna manera, son parte del pasado, en el origen de la zona.

Finalmente, se encuentran sitios de la región del Tercer Río, que no son muy conocidos, pero que poseen características e historias relacionados con los mismos, que los convierten en lugares de interés para rescatar. En algunos casos, ya no existen; en otros, fueron transformados; y en otros, se mantienen, a pesar del paso del tiempo y del "progreso", mal comprendido, ese que, en ocasiones, puede convertirse en un retroceso histórico.

Seguramente, muchas y muchos se interrogarán sobre qué relación tienen estos temas, a modo de informes del pasado, con la noticia, que es el relato de un acontecimiento actual bajo los interrogantes básicos, del qué, quién, cuándo, dónde y por qué. Ese planteo es lógico si se observa el nombre del sitio: "Tercer Río Noticias". No obstante, muchos son los ciclos y espacios que agregan el "noticias" a su nombre, pero incursionan en diferentes géneros del periodismo, no sólo en la "noticia", que sigue siendo la razón de ser de esta web.

Por ello, como se apreciará, este sitio periodístico, narra el acontecer diario, con los hechos del presente, pero también ofrece informes especiales, actuales o históricos, columnas de opinión, análisis, además de datos útiles para la sociedad, como, claro, lo hacen muchos medios. Era importante la aclaración. De hecho, el periodismo de investigación histórico, reconstruye hechos del pasado que pueden tener repercusión o no en el presente.

Esta es solamente la presentación de lo que serán nuevos espacios que se incorporan a Tercer Río "Noticias". El entrecomillado no es casual. A partir de ahora, se suman estos informes del pasado, con hechos que en su momento también fueron noticia, en su contexto histórico, y que comenzamos a recordarlos desde ahora.