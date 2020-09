Río Tercero: el intendente Ferrer aludió a la situación sanitaria y anunció nuevas medidas

El intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, el viernes en el Anfiteatro Municipal Luis Amaya, aludió a la situación epidemiológica de la ciudad, además de anunciar nuevas medidas en el contexto de la pandemia por la Covid-19.

El jefe comunal, en principio, se refirió a lo sanitario. Al viernes, señaló, mediante una placa reflejada en pantalla, que el total de contagios activos era de 85, mientras que las personas dadas de alta, en total, sumaban 77.

Desde el inicio de la pandemia, ya son 162 las personas que resultaron contagiadas. Por otra parte, son 549 las personas aisladas, de las cuáles, 343 son "contactos estrechos" con otras, cuyo diagnóstico ha sido positivo.

Luego, mostró la curva de contagios, ascendente, con un pico en la jornada del jueves, cuando se confirmaron 33 resultados de Covid-19 positivos. En ese sentido aclaró que ese "salto" se produce porque incluye contagios confirmados el miércoles. No obstante, señaló que "es evidente que está creciendo la curva" de contagios.

Contagios por edades

Por primera vez se mostró el rango de edades de quienes resultaron contagiados desde el inicio de la pandemia.

Entre 0 y 30 años, al viernes, eran 90 personas. De las mismas, 55 se encuentran en el proceso activo de la enfermedad (cuando se puede producir un contagio); 33 recibieron el alta; y dos se encuentran internadas. Sobre ese último dato, Ferrer, indicó: "Esto es para aquellos que creen que solamente esta enfermedad afecta a personas vulnerables o de mayor edad".

Entre 30 y 60 años, 43 personas resultaron contagiadas. De las mismas, 24 recibieron el alta; ninguna está internada; y 19 se encuentran en el proceso activo del virus.

Entre las personas mayores de 60 años, son 29 en total, de las cuales 13 recibieron el alta; tres están internadas; y 13 son contagios activos.

Disponibilidad de "camas Covid"

El jefe comunal, en otro cuatro mostró la disponibilidad de "camas Covid" en los centros de salud de la ciudad, hasta la mañana del viernes.

En Unidad de Terapia Intensiva, en Clínica Savio, había una cama disponible; en Clínica Privada Modelo, no quedaba ninguna, estando ocupadas las actuales; y quedaba una en el Sanatorio de la Cañada. "En este momento, en la ciudad de Río Tercero, hay dos camas disponibles para Covid de Terapia Intensiva", resumió.

En Internación de piso, o sea en sala común, para pacientes "Covid", hay 12 camas disponibles entre las tres clínicas.

Nuevos controles

Ferrer, indicó que habrá nuevos controles en la ciudad. "Saben que hemos dispuesto sacar los controles de las rutas, porque no tiene sentido considerando que el virus ya está dentro de la ciudad y está empezando a crecer la curva, por lo que nos parece más importante controlar a los ciudadanos", señaló.

En ese sentido, expresó que cada control estará a cargo de una zona de la ciudad. Allí se realizarán test de anosmia (pérdida del olfato) y se tomará la temperatura. Con respecto al primer síntoma, uno de los que produce la Covid-19, indicó que es "el que casi da por confirmado que la persona está contagiada".

"Y esto es importante que la gente lo sepa, más allá de que nosotros lo vamos a controlar", expresó.

La antesala de las medidas

El jefe comunal, luego indicó: "Lo primero que quiero decir sin rodeos para llevar tranquilidad, especialmente al sector económico de la ciudad, es que nosotros no vamos a volver a Fase 1. No vengo a anunciar esa decisión", indicó. Y agregó: "Creo que no es conveniente, desde ningún punto de vista, pero fundamentalmente, no creo ni considero justo que la actividad económica reciba un perjuicio como este, cuando no lo merece".

Indicó que "los contagios que se han producido no fueron en función de la actividad económica de la ciudad, sino de las reuniones sociales". "La mayor cantidad de casos positivos se ha dado por reuniones sociales, no por los comercios, no por locales gastronómicos o algún otro tipo de actividad, como puede ser un gimnasio", dijo.

Ferrer, no obstante, reprochó sobre quienes no respetan el distanciamiento social, violando, además, protocolos y normativas: "Nadie quiere volver a la fase 1, la actividad económica no quiere, una gran mayoría de los ciudadanos no quiere, ahora, hacemos todo lo posible para volver, todo lo que no hay qué hacer para volver a la fase 1, lo estamos haciendo. Y después salimos a decir 'no queremos volver a la fase 1'".

El jefe comunal, prosiguió: "Cuando la conducta no tiene nada que ver con lo que uno dice, estamos en un problema". Y eso, indicó, es lo que sucede con parte de la sociedad de Río Tercero, que no quiere un "retroceso" pero tampoco cumplir con "los protocolos". "Magia no puedo hacer. Trato, como mi equipo, en la medida de las posibilidades, de mantener la situación medianamente contenida pero necesito la colaboración de los vecinos".

Ferrer dijo que si eso no sucede, "es imposible, haga lo que haga o tome la medida que tome". "Esto es lo hemos hablado miles de veces, y la verdad ya nos cansa un poco tener que venir a decir siempre lo mismo", dijo.

"No queremos volver de fase, somos los primeros que criticamos eso, pero somos los primeros que infringimos la normativa que prohíbe desde hace bastante tiempo ya las reuniones sociales, que es fundamentalmente lo que está ocurriendo y que es lo que produce la mayor cantidad de contagios", cuestionó el intendente.

El jefe comunal, solicitó a quienes transgreden dichas normas "un poco de sensatez y coherencia". "De lo contrario inexorablemente vamos a volver a la fase 1. Si esto sigue así y los casos siguen subiendo, no nos va a quedar otra herramienta". Y lo graficó de la siguiente manera: '¿Cuál es la forma de no volver?', me puede preguntar un ciudadano". Para plantear como su respuesta: "Es que no tienen qué hacer lo que está mal. Si nos comportamos acorde a lo escrito en los protocolos, no vamos a volver".

Ferrer, enfatizó: "Volver a la fase 1, implica un daño económico y social a la ciudad muy grande, pero muchos de los (adolescentes) que vi ayer (por el jueves), que estaban en el balneario de la ciudad y en diferentes lugares públicos, en los que no está permitido estar, tienen padres que pertenecen al sector económico de la comunidad y que se pueden ver afectados (con el retorno de fase) Todos pierden. ¿Ahora soy yo el que tiene que salir a cuidar los hijos de esas personas o son los padres los que tienen que decirle que deben quedarse en la casa?".

"Este año no va a haber 21 de septiembre. Se lo tiene que comunicar el intendente o como padres no pueden decirle 'mirá hijo, tenemos una situación complicada ¿y cómo podés colaborar vos?, quedándote en casa'. ¿Y es feo? Sí, es feo. También fui adolescente y sufriría si me debiera quedar encerrado, pero no podemos esperar que la autoridad sea la que esté controlando que el nene no salga de la casa, no vaya al balneario (...)", dijo. "Nos tenemos que hacer cargo, cada uno, de la parte que nos toca, porque es imposible que lo haga el Estado".

El video completo de la exposición del intendente

El trabajo del COE

Ferrer recordó, además, que el COE, no sólo tiene que estar controlando lo que sucede en la ciudad, sino en la zona. "El COE de Río Tercero, hoy está colaborando con todas las ciudades de alrededor, que están teniendo multiplicación de los casos", indicó. Y desde el mismo, amplió, se está asistiendo a dichas comunidades con recursos humanos con asistencia técnica y profesional, además de las clínicas receptando a pacientes de la región. "Ayer conocimos que los geriátricos de la zona de influencia, llegan todos a nuestra logística", dijo.

Enfatizó, que, además de ese trabajo, "a los chicos que quieren juntarse, debemos estar nosotros dándole un mensaje que tendrían que dárselo los padres". "Los que les vengo a decir es que me ayuden, porque la verdad, hay momentos del día en que junto con mi equipo, nos sentimos solos, como que somos los únicos loquitos que estamos pensando que acá hay un problema serio", indicó, recordando, no obstante, que el jueves, hubo personas, inclusive padres de adolescentes, que se ofrecieron para colaborar. "Lo valoro mucho a eso", expresó.

Medidas para el fin de semana

Ferrer, indicó que el fin de semana, considerando que es imposible "salir a cuidar a cada uno" de los adolescentes, se dispusieron medidas. Indicó que desde el viernes y hasta el lunes inclusive, "está prohibido absolutamente y va a estar vallado el Balneario Municipal". Queda, amplió, vedada la permanencia y circulación en el predio, no sólo para aquellos que quieren festejar el día, sino para realizar cualquier actividad física.

Agregó que estarán efectivos de infantería de la Policía de la Provincia, cuidando el lugar. "Por eso les pido que colaboren y no vayan", manifestó el jefe comunal. En tanto, para el resto de los espacios públicos, como las plazas, está prohibida la permanencia. "No se pueden reunir en una plaza o un lugar público", reiteró Ferrer.

Retornando al 21 de septiembre, Ferrer advirtió: "Todo aquel que promueva un evento u organice un evento, porque escucho que en campos se van a juntar o lo harán en otros lugares, y todos lo sabemos, porque lo vemos en las redes, los voy a denunciar penalmente. A quienes organicen un evento estudiantil o puede ser también gente más grande, los vamos a denunciar penalmente, al titular del lugar, esté o no esté presente".

Por otra parte, señaló que durante todo el fin de semana, habrá controles de alcoholemia en toda la ciudad, con la única finalidad de controlar con "secuestro de vehículos". "Lo digo ahora, para que aquel que quiera salir a comer, tenga en cuenta esto: habrá controles vehiculares con secuestro de vehículo", manifestó.

Otras disposiciones

En otro orden, indicó que se decidió, en función de la situación de acuerdo a la estadística existente, reducir la capacidad en locales gastronómicos. Esto es en la parte cerrada, al 30 por ciento. Actualmente están en un 50. La intención es habilitar el uso del espacio público. En sentido, manifestó: "Esta habilitación especial, es posibilitarles que sigan trabajando, pero con menos personas en lugares cerrados, en donde el contagio se produce mayormente". Y agregó que se está evaluando, además, hacer peatonales algunas calles del centro de la ciudad, durante los fines de semana, fundamentalmente, con la llegada de las jornadas más cálidas.

En tanto, adelantó que se les solicitará a los comercios, la posibilidad de establecer un horario especial para las personas que se encuentran en grupos de riesgo. "Lo que les vamos a pedir a los comercios, tenemos que sentarnos a dialogar, es que en una franja horaria, posiblemente sea por la mañana, tengan exclusivamente atención para esa población", detalló. Y aclaró: "Eso no implica una restricción de salida para los adultos mayores (...) Lo que estamos buscando, es generar un ámbito seguro para que lo hagan".

Finalmente, señaló que a partir de la 1 de la madrugada de cada jornada, queda prohibida la circulación en la ciudad, salvo que la misma esté justificada, como puede ser por una cuestión laboral o de salud.

Mensaje a quienes cursan el último año del secundario

Ferrer, en tanto, se dirigió a las y los adolescentes que están cursando el último año del ciclo secundario. "Creo que no debe haber un grupo de jóvenes más afectado por la pandemia. Todos hemos tenido el último año de la secundaria y sabemos lo que significa en cuanto a la despedida y demás", señaló el intendente.

Y agregó: "Sé que lo están sufriendo, que no pudieron presentar los buzos ni remeras, además del encierro y la verdad que me pone mal y triste, porque uno no quisiera que esto esté pasando. No soy un procuarentena. Soy una persona que cree que la libertad es fundamental para el desarrollo de cualquier persona pero el momento que nos toca, nos obliga a tomar decisiones que por allí no tienen que ver con lo que sentimos o pensamos, sino con lo que tenemos que hacer. Y yo estoy haciendo lo que tengo qué hacer, no lo que quiero hacer".

Y prometió: "Quiero tomar un compromiso público con todos esos adolescentes, y es que, a fin de año, si la situación epidemiológica ha mejorado, que creemos puede ser así, en el mes de diciembre o enero, cuando podamos, vamos a organizar un evento. Lo hará la Municipalidad de Río Tercero, para que todos los chicos de los sextos años de la ciudad tengan la oportunidad de festejar, ahí sí todo junto: el día del estudiante, la presentación de sus buzos, y la despedida que tanto se merecen".

"Si no colaboran, la próxima medida será la vuelta a Fase 1"

"No es mi intención, reitero, en las circunstancias y en los días que vienen, tener que volver de fase", señaló Ferrer. "Tampoco es mi política ni mi forma, ni me gusta tener que estar hablando semana tras semana, acá sentando, aunque sé la expectativa que se genera, porque considero que si bien es mi responsabilidad, ya a esta altura todos deberíamos saber cuál es el comportamiento que debemos tomar y cómo cuidarnos, sin tener que estar el intendente dando mensajes una vez por semana, diciendo prácticamente lo mismo", agregó.

"Les pido que colaboren conmigo porque la próxima medida restrictiva que voy a tomar va a ser la vuelta a Fase 1. Esta es la última vez que me siento acá para anunciar medidas selectivas. La próxima vez que me siente acá, va a ser para volver de fase", advirtió el jefe comunal.

Y prosiguió: "Así como yo tengo una responsabilidad, de la cual me hago cargo, aun a costo personal, político y de mi salud probablemente, le traslado la responsabilidad a la comunidad de Río Tercero. Volver o no volver de fase, depende de ustedes, no depende más de mí. A partir de ahora, la única solución, que nos va a quedar si la curva sigue en ascenso exponencial va a ser tomar medidas muy restrictivas, y van a dañar a la comunidad, en el ánimo, en la economía, y todas las personas de Río Tercero, están vinculadas a la actividad económica", expresó.

Ferrer concluyendo con su exposición, dijo que considerando ese aspecto, "el daño, no sólo se lo van a infringir ustedes mismos, por el encierro, sino también a aquellos que ustedes quieren y que quieren que les vaya bien".

Concluyó: "La responsabilidad, la tiene el ciudadano en su comportamiento, el intendente como ya les dije, nunca los va a abandonar, nuestro equipo nunca los va a dejar, nosotros vamos a estar siempre al frente de esta situación, poniendo la cara, el cuerpo y lo que tengamos para poner, pero el retroceso de fase ya no depende de mí, sino del comportamiento de cada uno".