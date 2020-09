General Deheza: dispusieron restringir actividades para evitar la circulación en la ciudad

El intendente de General Deheza, Franco Morra, señaló que "el virus no tiene horarios, pero es tiempo de cuidarnos". Así anunció restricciones para evitar la circulación. El jueves, la ciudad tenía más de 360 contagios acumulados y tres fallecimientos por Covid-19. El COE Central, al cierre de agosto, le había sugerido retroceder de fase, disposición a la que el intendente se había opuesto, señalando que los "casos" estaban concentrados en siete familias.

Desde el jueves, General Deheza, tiene nuevas medidas para restringir la circulación en la población. Así lo anunció el intendente, Franco Morra, en un video que se difundió en las redes sociales del municipio.

"Desde el día 1 en General Deheza buscamos en equipo, lograr un equilibrio entre lo sanitario, lo económico y lo emocional", señalo el intendente Franco Morra. Indicó que se adoptaron medidas restrictivas, en el inicio de la pandemia, según el jefe comunal, en los "peores momento del virus, cuando se dispersaba por todas las provincias, pudimos atravesar momentos y meses sin contagios".

Morra, luego de señalar que se trabajó, por ejemplo, unificando el sistema de salud, entre lo público y privado, dijo el jueves, que la ciudad tenía 339 contagios confirmados desde que "comenzó la pandemia". "De ellos, 203, aún son activos", señaló el jefe comunal, esto es que se encuentra en proceso de contagio la enfermedad.

El intendente indicó que la curva de contagios comenzó a ascender en la segunda quincena de agosto. "Pudo estar contenida en los primeros días de septiembre y luego se observa como va en ascenso y es lo que genera mayormente preocupación", apuntó.

Morra, recordó que las "camas críticas" a nivel regional están ocupadas, "y nos reportan lo difícil que es hoy conseguir una cama en ciudades cercanas que tenga respirador". En ese sentido, es que anunció una serie de medidas para evitar la circulación de personas y los contagios, por 10 días, esto es hasta el 27 de septiembre.

Las mismas, son las siguientes: Comercio en general, profesionales y oficios, podrán trabajar de lunes a viernes de 8 a 12 y de 15 a 19, mientras los sábados y domingos estarán cerrados. Las rotiserías, bares y restaurantes, sólo podrán hacer ventas por delivery o take way hasta las 23. Supermercado, kioscos, almacenes, farmacias y expendio de combustibles, todos los días, de 8 a 19. Deportes individuales (caminata, trote y ciclismo), todos los días, de 8 a 19. Las reuniones sociales, familiares y religiosas, no están permitidas.

El contexto previo

Sobre el cierre de agosto, el lunes 24, el COE Central, había sugerido un retorno de fase. La semana anterior General Deheza había obtenido la flexibilización de los comercios y las actividades profesionales, pero la creciente tasa de contagios y los nuevos casos detectados obligan a retroceder y determinar que sólo se desarrollen las actividades esenciales e industriales, señalaba el informe de la web oficial de la Provincia.

Y agregaba: Incluso la localidad cuenta con personal sanitario comprometido, que se ha contagiado de coronavirus, y es necesario restringir al máximo la circulación de personas para poder contener el brote.

En aquel momento, el intendente, había señalado: "Tuvimos esta mañana la visita de autoridades del COE central, y expusimos las estadísticas que comentábamos el día sábado. En mis manos tengo la recomendación, la disposición en donde se nos sugiere retroceder de fase, a lo que me niego rotundamente". Señalaba que "las estadísticas nos acompañan en cuanto a la concentración de casos en siete familias".

Luego agregaba que tenía "la tranquilidad de que todo el equipo de Salud está hisopando no sólo a las personas sintomáticas que han resultado positivas, sino a todos los contactos estrechos de los hisopados, y también a todos aquellos test rápidos que resultan positivos, se los hisopa automáticamente en el mismo día".

"Eso lo que nos da, es un resultado certero de la situación aun cuando sabemos que si hay un positivo conviviente con dos o tres personas, lo más probable es que el hisoparlos al día siguiente van a resultar positivos, y eso hace aumentar la cantidad de casos, pero están aislados", indicaba.

Y señalaba: "Me niego a parar la economía por siete familias que se encuentran aisladas y en buen estado de salud y me comprometo a extremar todas las medidas sanitarias tal cual dice esta sugerencia del COE (...) que antes que ellos lo escribieran, nosotros lo hicimos: hisopamos al ciento por ciento del personal de nuestro geriátrico y arrojó como resultado negativo".

El domingo 23 de agosto, General Deheza, tenía 53 contagios, de los cuales, 52 eran activos. El jueves 17 de septiembre, cuando se decidió restringir actividades, la ciudad, como está señalado, ya sumaba 361 diagnósticos positivos acumulados, de los cuales 148 personas habían recibido al alta, y se registraban tres fallecimientos.

De esta manera, luego de Oliva, en Tercero Arriba, de la zona, que hasta el jueves contaba con 370 contagios acumulados, y que logró aplanar la curva, General Deheza, en el departamento Juárez Celman, es la segunda ciudad con similar cantidad de habitantes, con 361 personas que resultaron contagiadas de Covid-19 desde el inicio de la pandemia.