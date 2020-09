Una sala del Concejo Deliberante de Río Tercero ya se llama "Gobernador José Manuel de la Sota"

La sesión de los jueves del Concejo Deliberante de Río Tercero, en donde se trataron diferentes temas, se realizó preventivamente vía plataforma virtual, al ser informada la presidenta del cuerpo, Gabriela Brouwer de Koning, que es contacto de un "contacto estrecho" de una persona cuyo diagnóstico fue positivo para Covid-19.

Entre los temas abordados en la sesión deliberativa, se aprobó por unanimidad un proyecto de resolución del bloque de Hacemos por Córdoba, proponiendo designar bajo el nombre "Gobernador José Manuel de la Sota" a la Sala de reuniones que ocupa actualmente dicho espacio.

El proyecto tuvo tratamiento sobre tablas y, como está señalado, fue aprobado por unanimidad con el voto de todos los bloques. Solicitaron la palabra los ediles de Hacemos por Córdoba, Romina Carezzano y Nicolás Cappellini, mientras que por el oficialismo (UCR), lo hizo el concejal Rafael Prado.

Esta semana se cumplieron dos años de la muerte del ex mandatario provincial. Fue el 15 de septiembre de 2018, cuando perdió su vida al colisionar el vehículo particular en el que se trasladaba con la parte posterior de un camión en la autovía Juan Baustista Bustos (ex Ruta Nacional 36), a la altura de Despeñaderos.