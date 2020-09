Río Tercero: Ferrer dijo que el martes quedaba una sola "cama Covid" de Terapia Intensiva

“Camas de Terapia Intensiva para Covid queda una sola en la ciudad de Río Tercero, el hospital no tiene, porque es 'no Covid', o sea que automáticamente cuando recibe a un paciente lo tiene que derivar, lo interna momentáneamente y automáticamente lo deriva al 'polo sanitario'; y el sector privado, tiene que receptar a los pacientes con obra social (...) Cada clínica tiene una cápita, reciben a esos pacientes y salvo que se compliquen no los derivan", dijo en diálogo con la emisora FM Sol, el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer.

Recordó que quienes tienen obra social, concurren a los centros privados, y quienes no, al Hospital Provincial, siendo derivados "al polo sanitario". Dijo, que al menos en el informe que recibió el martes, "hay 18 camas comunes de Terapia Intensiva, pero los pacientes con Covid no van a las mismas", sino otras personas con patologías "que se pueden complicar mucho". Y hay, agregó, entre 10 y 15 camas de sala común para Covid, en los diferentes centros de salud, pero estas, explicó, no tienen los recursos para atender complicaciones.

"Esto se ha dado por los focos de contagios que hay en Río Tercero y por los que hay en la zona. Hay muchos pacientes de otras ciudades; tengo entendido que hay varios de Hernando, que por la circunstancia que se ha dado en estos últimos días, como tienen obra social y se atienden acá, ocupan esos espacios en Terapia Intensiva", dijo.

Ferrer indicó: "La situación es compleja y el resultado de esto es que será prácticamente inevitable que deben aplicarse restricciones en función de lo que venimos analizando. Intenté o he intentado en estos últimos tiempos apelar al compromiso ciudadano; en algunos casos, lo he visto reflejado en la gente, y en otros se vio no sólo la falta de compromiso, sino una subestimación de la gravedad de la situación, desde el punto de vista que no hay solidaridad. Por allí es entendible que una persona que se siente bien, de corta edad, crea que no le va a pasar nada, pero el problema es que no piensa en quienes la pueden pasar mal, que es la población de riesgo".

Ante ello anticipó que "es inevitable, que tanto la Provincia, como la Nación y nosotros, en algún punto, volvamos para atrás, establezcamos algunas restricciones". "Yo me tomaré el día de hoy (por el miércoles) y el de mañana (por el jueves), para tomar la decisión definitiva. Estoy analizando opciones que tengan que ver con aplicar la inteligencia, tratar de no cerrar actividades, pero sí brindarles un protocolo mucho más estricto, pensando en la ocupación de espacios públicos, de utilizar el aire libre como opción, y con respecto a los adultos mayores, con opciones para que cuando circulen, no lo hagan con riesgos", dijo.

Una de las alternativas, adelantó, es un "horario determinado sólo para los adultos mayores en los comercios, fundamentalmente en los esenciales, que no se crucen con otras personas". "Me parece que eso va a descomprimir y permitirá que haya un menor riesgo". Ferrer, indicó que las medidas serán en función de los contagios, porque la mayoría, señaló, "han sido producto de las reuniones sociales que no están permitidas, no de las actividades flexibilizadas". "Hay que ser justos también con eso", señaló el intendente riotercerense.

Ferrer que al momento de la entrevista, estaba en aislamiento preventivo, por ser contacto de un contacto estrecho de una persona con diagnóstico positivo, algo que cambió el miércoles por la tarde cuando se conoció que dicho contacto resultó negativo para Covid, señaló, que “analizando la curva de contagios minuto a minuto; están apareciendo sintomáticos que no tienen conexión epidemiológica, que no tienen conexión con ningún otro caso positivo, y cuando eso pasa el riesgo de que el virus esté circulando es mayor”.

El intendente indicó que se debe hacer "foco en la responsabilidad social de cada uno". Manifestó que es imposible disponer de todo el personal a controlar. "Ser ciudadano es ser responsable también", reiteró. "Cuando empezó todo esto, muchos de quienes hacen política especulaban en no mentir, pero sí en qué decir y en qué no. Y mi camino fue que lo que sé yo, lo sabe la comunidad. Y hoy lo digo claramente: "Río Tercero tiene solamente una cama Covid de Terapia Intensiva, por eso, lo que tienen que escuchar, es que si no se cuidan, cuando lleven a su familiar a la Terapia, no va a haber camas, lo pondrán en una sala común, lo van a atender cómo puedan y probablemente su atención, no sea tan buena como el de que está en la Terapia", advirtió.

"Esa realidad, la puedo ocultar o decir. La digo, porque la responsabilidad es de los ciudadanos, hasta ahora hice todo lo que pude y voy a seguir haciendo todo lo que pueda. Todo el equipo está las 24 horas trabajando y ni siquiera yo, que estoy aislado, me desconecté. Ayer, hasta las 12 de la noche estuvimos conectados para conocer cómo estaba la situación. No vamos a dejar la situación librada al azar, ahora, hay que hacerse cargo también del problema, porque no será solamente nuestra responsabilidad cuando se colapse el sistema", advirtió el intendente riotercerense.