Calamuchita: el presidente comunal de Villa Ciudad Parque denunció amenazas

Pablo Riveros, presidente de la Comuna de Villa Ciudad Parque, en Calamuchita, denunció que recibió una amenaza dirigida a sus hijas, una de ellas menor de edad a través de la red social Instagram. Manifestó que, además, rompieron una de las ventanas de su vivienda, sin llevarse nada del interior.

En diálogo con este medio, Riveros, confirmó que realizó la denuncia en la Fiscalía de los Tribunales de Río Tercero. El presidente comunal, difundió un texto dirigido a los vecinos y vecinas de la localidad.

El mismo, señala: El día viernes recibí amenazas a través de la red social Instagram. Esta vez, estaban dirigidas a mis hijas mujeres, una de ellas menor de edad. Por esta razón decidí hacer una denuncia penal, sin hacerlo público en principio, para no entorpecer la investigación del caso por parte de la fiscalía. Pero ayer a la noche (Dom 13 de sep) llegamos a casa, con mi familia y nos encontramos con una de las ventanas destrozada.

No sustrajeron nada del interior de mi domicilio y estaba la computadora, mi mochila y plata junto a la ventana. Estos comportamientos, tienen la misma forma de operar que vimos años atrás durante las elecciones, y mas recientemente en la red social Facebook . Hay un grupo que apunta a crear un clima de miedo desde la clandestinidad. No es la primera vez que se sucede en el pueblo y me parece que esta vez se pasó un límite.

Los insultos y las difamaciones se han trasladado a otro ámbito poniendo en juego de forma extorsiva la integridad de mis hijas y mi familia. No tengo miedo por mi persona, pero mi familia está muy preocupada por ésta situación. Por lo tanto la hago pública, para que nuestra comunidad sepa la forma en la que algunas personas del pueblo pretenden imponer su visión de la realidad.

Está claro que no todo el mundo tiene porqué acompañar nuestra gestión, ni compartir nuestra visión de la política, pero sí debemos velar para que todas las diferencias de índole ideológicas se resuelvan en el ámbito de político y de forma democrática.

Hacer uso del miedo y la difamación mediante denuncias anónimas, amenazar por redes sociales truchas, atacar a nuestras familias y domicilios, forman parte de un accionar cobarde y anti democrático. Y saber que detrás de esto hay vecinos y vecinas de nuestra comunidad lo hace más grave.

Nadie que ame Villa Ciudad Parque, nadie que la quiera hacer un mejor lugar para vivir podría actuar de esta manera. Les repito, no van a modificar mi forma de pensar apelando al miedo, pero sepan que me desagrada profundamente que se metan con mi familia.

Pablo Riveros

Riveros, además, en su muro de Facebook, publicó la captura de las amenazas en Instagram, como también las imágenes de las roturas que provocaron en su domicilio.