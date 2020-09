Villa Ascasubi: Salvi con el COE local brindó un informe de la situación en la población

“Esta gente ha trabajado entre 14 y 16 horas. Está sobresaturado el personal sanitario, porque además están las urgencias del día a día. Estamos un poco más tranquilos, ocupados en el tema”. destacó el intendente Fernando Salvi, al aludir a quienes integran el COE local, luego de confirmarse los primeros contagios de Covid-19.

“El horizonte es cuidar la salud de cada uno de los vecinos de Villa Ascasubi”, remarcó luego. Respecto al trabajo realizado, detalló: “Anoche terminamos de armar la trazabilidad de los casos positivos. Teníamos uno solo. La trazabilidad es con todas las personas con las que se ha relacionado. Se cargan en un sistema en las computadoras y van determinando a quién tenemos que convocar para hacer test rápido o hisopado, según protocolo de salud”.

“Hay seis casos positivos activos. Tuvimos tres negativos. Habíamos adelantado trabajo, haciendo la trazabilidad de esos casos también”, indicó el funcionario.

Reuniones sociales previas a la confirmación de contagios

Sobre eventos sociales producidos, apuntó: “Hay responsabilidades de las autoridades, de quienes las hicieron, porque no se detectaron, pero también en no hacerlas. Demos vuelta la hoja. Hoy es cuando más juntos tenemos que estar. no buscando el culpable. No hay que sumar problemas. Los estamos chequeando permanentemente a quienes han dado positivo. Tenemos hoy 333 personas aisladas y todavía falta la trazabilidad”.

En cuanto a sanciones por esas juntadas, amplió: “Me comuniqué con la Jefatura de Policía. El poder de Policía de la Municipalidad es de dictar algunas normas. La Policía debió haber actuado. Entiendo a aquél que estuvo todos los días en su casa pidiendo sanciones".

Y prosiguió: "Se lo he planteado al jefe de la Policía. Tuvimos cuatro eventos en una noche, uno con hasta 61 personas en el lugar. Hubo una falencia, porque ni siquiera lo registró la Policía, que estuvo ahí, pero ni siquiera en el libro quedó registrado. He pedido al jefe de la Regional que tome medidas contra los policías que no actuaron cuando tenían que actuar”.

El intendente también llamó a la responsabilidad como ciudadanos para que las 333 personas que deben permanecer aisladas, se queden en sus domicilios.

Hisopados y test rápidos

“Hoy hicimos 35 hisopados y 79 test rápidos. Ayer se hicieron 50 test rápidos. De esos 129, 127 dieron negativo y dos estaban dudosos. A uno ya se le hizo el hisopado. Mañana vamos a tener más recursos”, precisó.

“Al día de la fecha, tenemos 35 hisopados, 127 test negativos, 2 dudosos (se hicieron hisopado), 333 personas aisladas, 6 casos positivos activos y 3 casos negativos”, puntualizó.

En alusión a medidas, subrayó: “No vamos a volver hacia atrás. Pero tenemos que reconocer que tenemos probablemente un brote en nuestra localidad. De los 35 hisopados, 28 tienen síntomas compatibles (con la enfermedad). Los restantes, son contactos directos y estrechos de personas que dieron positivo”.