Río Tercero: Ferrer dijo que, por ahora, no hay restricciones y apeló a la responsabilidad social

El intendente Marcos Ferrer, explicó el estado de situación epidemiológica en Río Tercero. "Las decisiones del Estado deben partir de que el ciudadano es consciente, y tiene conocimiento de lo que representa", explicó.

El jefe comunal, apeló a "confiar" en la sociedad". "Por ahora, Río Tercero no aplicará ninguna restricción, pero sí es importante que los vecinos formen parte de la solución y no del problema", indicó, una frase que reiteró en diferentes oportunidades de su exposición ante los medios en el Anfiteatro Municipal Luis Amaya.

"Voy a confiar en los ciudadanos de Río Tercero", enfatizó el jefe comunal, con respecto a la metodología que se aplicará desde el municipio en "nueva etapa". No obstante, recordó que existen poblaciones, las que de un momento a otro, por descuidos, pasaron de una situación flexibilizada a otra, diferente, con restricciones.

Lo señaló luego de repasar, en una pantalla el cuadro de situación epidemiológica. Con un gráfico, explicó que entre altas y contagios confirmados en la ciudad, "la curva mantiene cierta estabilidad". Por otra parte, con un mapa de trazabilidad, expuso como, desde un primer contagio, se expandió el virus hacia otras personas.

Dijo que mostró dichos gráficos, para comprender "que estamos en una etapa nueva en donde todos ya tomamos conocimiento de que es imposible contener al virus". Y agregó, que una de las características del mismo, "es el poder de contagio que tiene".

"Por lo tanto, por más medidas que se tomen (desde el Estado Municipal), se va viendo que en la medida en que pasa el tiempo los contagios se van mutiplicando. No obstante, sí sabemos que con respecto a muchas ciudades, en Río Tercero, el dato a favor, es que (los contagios) no se han producido tan rápido", indicó el intendente.

Una cuestión de confianza

En ese sentido, señaló: "Obviamente esto es por los controles que se han establecido y también por el compromiso ciudadano". Ese, dijo, fue el "punto central" de su exposición. "Muchos le llaman a esta etapa que viene ahora de 'convivencia con el virus', pero el título que prefiero para esto es 'confiar en el ciudadano'".

Agregó: "No creo que todas nuestras decisiones deban partir de creer que el ciudadano es torpe y no se sabe cuidar solo. Las decisiones del Estado, tienen que partir también de entender que el ciudadano es consciente, responsable, se quiere cuidar, y va a cumplir con los requerimientos para protegerse de esta enfermedad", dijo.

"No le voy a mentir a la sociedad de Río Tercero. Por más que uno quiera y quisiera poder controlar absolutamente todo lo que ocurre, en términos de la realidad, es imposible que el Estado Municipal lo haga. Necesitamos de la colaboración del ciudadano y en esto noto dos posturas, incluso hasta políticas algunas, con relación a qué posición se toma con respecto al comportamiento" social, manifestó el intendente.

Y agregó: "Habitualmente para el gobernante, o por lo menos a los que yo escucho, es que nosotros nos tenemos que hacer cargo de lo que el ciudadano hace o deja de hacer, y la verdad es que esa norma o regla se ha aplicado a lo largo de la pandemia y no dio buen resultado; la enfermedad siguió evolucionando", indicó.

Manifestó que debe primar la responsabilidad individual y colectiva. "Es ponernos al servicio de los riotercerenses pero también delegarles responsabilidades, porque ser ciudadano implica muchos derechos, pero también muchas obligaciones", enfatizó.

Sin restricciones, por ahora

"Río Tercero no va a aplicar ninguna restricción, por ahora, ya que esto es hora a hora, minuto a minuto. Río Tercero no a volver de fase, porque la condición sanitaria no lo amerita tampoco. No es una circunstancia que hoy sea necesaria, pero sí es importante que los vecinos entiendan que forman parte de la solución", reafirmó.

"Todo lo que les mostré (los gráficos), indica que la ciudad está en una situación compleja, pero no hay que confundirse; no es que no pasa nada, aunque no es alarmante. Ahora bien, el paso de complejo a alarmante, es muy cortito. Lo hemos visto en muchas ciudades de la provincia. Por eso, voy a partir de la confianza en los ciudadanos de Río Tercero, en que establecerán los protocolos requeridos, en que tienen responsabilidad", dijo.

Ferrer, señaló que conoce que existe "una gran parte de la población que pretende, y es razonable, normalizar la vida, ingresar a un tránsito hacia la normalidad". "Yo también quiero que eso ocurra, pero para que eso ocurra, todos debemos asumir el compromiso de que somos parte de la solución y no del problema", reiteró.

La conferencia en video

"La mayoría cumple en cuidarse"

Manifestó que posee una "valoración objetiva" de lo que va sucediendo. "Hoy veo un comportamiento del cual me siento satisfecho (con respecto a la responsabilidad social), y si bien hay excepciones, con gente que no cumple con las normas, hay una enorme mayoría que sí, y a eso también hay que decirlo, porque si no siempre partimos del enojo con los que no cumplen y en algún momento hay que valorar a los que sí se cuidan", destacó.

"Si esa circunstancia, de esa enorme mayoría, sigue en la ciudad, la postura del intendente será la de flexibilizar las actividades, en las que podamos, para poder transitar nuestra vida con normalidad, pero si notamos que ese compromiso no es tal, y vemos que la situación cambia, y lo hace por el descuido, porque no es por otra cosa (...) será lo que voy a valorar para tomar medidas restrictivas o flexibilizar en función de esa realidad", indicó Ferrer.

Focos de contagio y controles

Recordó que los contagios se vienen generando por diferentes circunstancias relacionadas con el "descuido", como "compartir el mate, tomar de una misma botella, no utilizar el barbijo", entre otras acciones. En tanto, indicó que existen dos focos en donde la trazabilidad no pudo determinar el origen de los contagios. Señaló que están intentando determinar el mismo, aunque admitió que puede que eso nunca llegue a conocerse.

Ferrer reiteró que hasta el momento de la conferencia (el jueves) no se hizo necesario aplicar restricciones y que se rediseñarán los controles. "Probablemente el lunes hagamos un anuncio más concreto, porque los controles ya no tienen mucho sentido en las rutas (de acceso), pero sí en la ciudad, porque el virus ya está dentro de la misma. Vamos a desarrollar herramientas para poder controlar que los protocolos se cumplan", adelantó.

Dijo que se transitará hacia una etapa, siempre que la situación lo permita, de flexibilizaciones. "Hay actividades, lo saben, que no dependen de mí; en donde hemos podido (flexibilizar), lo hemos hecho", señaló el intendente.

Por otra parte, agregó que para ser "justos", hay que señalar que la gran mayoría o todos los focos de contagio no se produjeron en las actividades que fueron flexibilizadas, previamente cerradas, sino en las reuniones sociales o en los "lugares de trabajo en donde no se cumplen las pautas y protocolos de convivencia".

Manifestó que la convocatoria a una conferencia, fue para plantear esta situación de la ciudad, en donde no sólo hay que transmitir "malas noticias", sino también el buen compartimiento "que la ciudad tiene en general". Recordó que la prohibición de las "reuniones sociales", no es una acción o disposición "caprichosa", porque allí, precisamente, es donde más se propaga la enfermedad, "ya que es donde uno menos se cuida", indicó.

Ferrer dijo que consideraba importante transmitir, además, lo expuesto en la conferencia para "pedirle ayuda al vecino en el control de esta pandemia". Y prosiguió: "Ya no depende del intendente, en realidad nunca dependió de nosotros. Hicimos lo que pudimos, hacemos lo que podemos y vamos a seguir haciendo lo que podamos. Estamos las 24 horas trabajando sobre este tema, pero necesitamos del compromiso ciudadano".

Las personas internadas

Sobre la situación de las personas que resultaron contagiadas, y que se encuentran en situación delicada, indicó: "Hoy tenemos a un paciente, internado en la ciudad de Córdoba, en estado crítico; a quien desde aquí le mandamos toda la energía y la fuerza para que ojalá se recupere, pero la verdad que su situación es muy grave".

Continuó, agregando que además hay "dos o tres pacientes más, internados, algunos en los polos sanitarios o en los hospitales que están designados para Covid". Amplió que se trata de "personas que por su edad, comorbilidad o enfermedades preexistentes, se potencia el daño que produce el coronavirus".

En ese contexto, indicó que "no se puede relativizar esta enfermedad", manifestando "que no pasa nada, que es una circunstancia ajena a nosotros y que va a ser una fiebre o una gripecita". "Para quien la está pasando mal, allí los porcentajes no cuentan. Ahí se trata de la vida de una persona", expresó el jefe comunal.