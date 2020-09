Río Tercero: aprueban elaborar un protocolo para acompañar y despedir a pacientes críticos

En los considerandos del proyecto, entre otros puntos, se cita un artículo de la Carta Orgánica Municipal. Señala la iniciativa elaborada por el bloque del oficialismo que el mismo se enmarca dentro de los derechos y garantías de los habitantes de la Ciudad de Río Tercero, “gozar de condiciones adecuadas de (…) salubridad”, comprendiendo dentro de ellas la posibilidad de aplicar enfoques que atiendan al bienestar y los derechos de los pacientes sin perjudicar las estrategias para hacer frente a la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Se recuerda, además, la reciente resolución judicial que permitió que uno de los hijos de un paciente grave, con diagnóstico de Covid-19 de Río Tercero, pudiera asistir al Hospital San Roque de Córdoba, para visitar a su padre.

Indican los considerandos, que es necesario tomar medidas que posibiliten evitar la soledad de pacientes como una estrategia de humanización en cada centro de atención de la salud que tiene nuestra ciudad.

Se considera, además, que desde el Estado Municipal se debe bregar por resguardar la seguridad y salubridad de todos los vecinos, pero sin perder de vista que el objetivo no es infringir un dolor mayor que el que ya sufren quienes se encuentran afectados por el COVID-19 por tener a familiares internados en estados graves, o por ser afectados directos por la enfermedad.

En tanto, se aclara que lo regulado en la presente ordenanza no pretende liberar las visitas a pacientes internados por estar afectados por el virus, sino su acompañamiento en casos de estar en una situación grave y la posibilidad de despedirse en casos de estados críticos con todas las medidas sanitarias pertinentes para prevenir el contagio de la enfermedad y su dispersión en la sociedad.

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el proyecto

Los artículos

En el articulado de la ordenanza se establece que se instruya al Ejecutivo Municipal para que elabore y publique un Protocolo Sanitario a fin de garantizar el acompañamiento y despedida de pacientes críticos y/o en últimos días de vida, en un marco de seguridad, información y contención necesaria en contexto de la pandemia por coronavirus (COVID -19).

Además, establece que debe respetarse el derecho del paciente en estado crítico a que sus últimos días de vida y su muerte sean dignas y respetuosas de su voluntad, creencias y convicciones, de que pueda ser acompañado en caso de no poder valerse por sí mismo y de despedirse de sus afectos.

Otro articulo alude a que el derecho de acompañamiento de pacientes en estado crítico implica la posibilidad de que un (1) familiar, el cónyuge, conviviente, el más cercano en línea recta de consanguinidad o afinidad, colaterales, personas con las cuales el paciente convivía recibiendo trato familiar ostensible, demás allegados, en ése orden de prelación, puedan acompañarlo durante el padecimiento de una enfermedad terminal y el derecho de éstos de poder acompañarlo.

Agrega que el derecho de despedirse implica la posibilidad de pacientes en estados críticos de poder recibir el último adiós y el de sus familiares y allegados de poder despedirse, siempre que a criterio de los profesionales de la salud que se desempeñan en la institución en la cual se encuentran, el estado sea irreversible.

Como requisitos, se establece que los familiares o allegados, que accedan a estas visitas deben tener entre 18 y 60 años; gozar de buena salud en general; no cursar un embarazo; no tener factores de riesgo comprendidos en los Protocolo de manejo frente a contagios confirmados y personas con posibles contagio de Covid-19 vigentes; firmar un consentimiento informado donde se aclare el riesgo potencial; y maximizar las medidas de higiene personal y cumplir con las medidas de cuidado preventivo que se establezcan en las normativas vigentes y por las instituciones sanitarias en particular.

Como deberes de la institución de sanidad, directivos y profesionales que en ella se desempeñan, se establece en la ordenanza: Informar al familiar más cercano el estado crítico del paciente, los procedimientos médicos realizados y anticipar el estado el cual se visualizará el paciente para reducir el impacto; brindar explicación sencilla y comprensible del uso y retiro seguro de los elementos de protección, asistencia en caso de colocación, explicar procedimientos permitidos y desaconsejados, en particular requerir el compromiso de maximizar medidas de higiene personal y las medidas de cuidado.

Se agrega en el mismo artículo que se debe anticipar al familiar/allegado que puede considerarse “contacto estrecho” si hubiera alguna falla en las medidas de cuidado (en tal situación quedará sujeto a las medidas vigentes según el caso concreto); siempre que la condición del paciente lo permita, se debería brindar al familiar/allegado la posibilidad de contactar al resto de la familia/allegados a través de dispositivos digitales con comunicaciones o video llamadas; determinar el período de tiempo que demande el acompañamiento o despedida de acuerdo a las circunstancias propias de cada caso.

En otro artículo, se indica que los familiares y/o allegados podrán concurrir a acompañar y/o despedirse con algún objeto de especial valor para el paciente como cartas, fotos, recuerdos significativos, motivos religiosos, entre otros, como así también utilizar medios de comunicación virtual que le permitan hacerlo sentir acompañado y contenido emocionalmente en la última etapa de su vida.

La ordenanza establece como órgano de aplicación, a la Secretaria de Salud o la que en el futuro la reemplace. Agrega que la misma será la encargada de elaborar el protocolo y elevarlo ante las autoridades correspondientes para lograr su aprobación definitiva y puesta en funcionamiento.