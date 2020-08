El ciclo lectivo 2020 en Córdoba, será evaluado y deberá acreditarse

“Los chicos van a tener que aprobar, por lo tanto, si alguno se relaja o algún padre cree que su hijo pasó de año y ya tiene aprobado el 2020, se equivoca. Porque se están haciendo evaluaciones de carácter formativo, en algún momento se van a poner calificaciones a los conocimientos que se han brindado y los chicos van a tener que aprobar este año, más lo del año que viene”, explicó el ministro de Educación de la Provincia, Walter Grahovac, consultado sobre la reunión del Consejo Federal de Educación, de la que participó junto a sus pares de las demás provincias y de la nación.

Durante la 98ª Asamblea del CFE, se aprobaron de forma unánime los siguientes puntos: marco federal para la reorganización institucional de las actividades de retorno a la escuela; criterios de evaluación, acreditación y promoción; orientaciones para la contextualización curricular 2020-2021 y la organización de la enseñanza; y Programa Acompañar: Puentes de Igualdad.

El Consejo estableció que durante la etapa de retorno progresivo a las escuelas y hasta que se disponga de una vacuna contra Covid-19, convivirán tres formas de transitar la educación obligatoria, de acuerdo con la situación epidemiológica de cada región y las normas de seguridad sanitaria necesarias para cuidar la salud de toda la comunidad educativa: presencial, no presencial y combinada. Al respecto, Grahovac reconoció: “Por la situación epidemiológica actual, no puedo arriesgar fecha de regreso, no tenemos ninguna posibilidad de dar alguna fecha”.

Con respecto a aquellos alumnos que se encuentren cursando el 6 grado de primaria, se les extenderá los plazos de acreditación y promoción hasta marzo 2021. En tanto que para los estudiantes que culminan sus estudios secundarios, la resolución del Consejo Federal establece que, a partir del próximo mes de septiembre y hasta marzo o abril de 2021, los alumnos de 6 y 7 año inician un “Trayecto curricular de finalización del Nivel secundario” con acreditaciones parciales dónde serán calificados sus aprendizajes, además de la evaluación formativa, hasta completar los aprendizajes y capacidades que se requiere para lograr la titulación del nivel.

En ese sentido, el funcionario indicó: “Para los estudiantes de sexto grado y de sexto año, o sétimo de la escuela técnica, si la situación epidemiológica lo permite, volverán a la presencialidad a mediados de febrero. No podemos desaprovechar un solo día, así que no vamos a esperar hasta marzo” y agregó que, de acuerdo a cómo sea la situación, se irá viendo qué se hace con los otros grados o cursos.

Con respecto al sistema de evaluación, la Asamblea del CFE determinó que todos los aprendizajes que tuvieron lugar durante 2020 serán evaluados y acreditados, y aquellos niveles de logro que se acrediten, representarán momentos en una progresión de aprendizajes que abarcará el ciclo 2020 y el 2021 como una única unidad

pedagógica.

La evaluación podrá ser expresada en informes descriptivos y conceptuales para que cada jurisdicción decida cuándo y con qué finalidad repone el uso de escalas de calificaciones. Sobre este tema, el funcionario provincial explicó: “Hacer unidad pedagógica implica que parte de los contenidos los vamos a dar este año, parte lo vamos a seguir dando el año que viene. Pero todos los contenidos van a tener que ser aprobados por los alumnos”.