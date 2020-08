Con Ciro, "La 98" del Luis de Tejeda en Río Tercero y otro tema en la pandemia (Video)

Una vez más, "La 98", la banda conformada por alumnos y docentes del IPET 98 Luis de Tejeda de Río Tercero, de manera virtual, grabaron un tema musical relacionado con la pandemia del Covid-19.

En la anterior oportunidad, habían compuesto "La Barbijeada", un cover del tema "La Bifurcada", que compuso el recordado Adrián Otero y que trascendió con Memphis La Blusera. Con la letra adaptada a tiempos de pandemia, en el mismo llamaban a cuidarse para evitar los contagios del Covid-19.

El tema, no sólo se difundió, por ejemplo, en la televisión de Córdoba, sino que fue cortina de un bloque del programa Sobredosis de TV de la señal nacional C5N.

Ahora, nuevamente, compusieron de la misma manera con la música del tema Tan Solo de Los Piojos, a modo de cover, adecuado a esta época, "No estás sólo". El detalle: contó con la participación de Ciro y el violín de Nahuel.

Parte de la letra, señala: Quizás no sea el virus / Quizás no sea el profe / Quizás no sea / No sea nada / Pero hay tanta tarea / Tirada en la mesa / Que pide sea revisada / Apuras la entrega / Vas sintiendo atraso / Y sentís que no aprendes nada / No le cierres la puerta / La escuela quedó abierta / Y puede escuchar tu llamada / Oh! No estás solo / Oh! No estás solo (...)

LA 98 nació hace tres años como proyecto institucional del establecimiento escolar. El grupo esta siempre abierto a la integración de alumnos que quieran sumarse sin dejar de lado el estudio secundario.

La banda está integrada por la alumna Yuliana Ferrero (Guitarra); y los alumnos, León Gutierrez (Bajo); Catriel Gomez (Guitarra); y Lucio Luna (Voz); además de los profesores, Gabriel Balmaceda (Bateria); Gabriel Tagliaferro (Guitarra, siendo el profesor que armó la banda, es el líder y coordinador); Horacio Chiarella (Guitarra, quien además es el director del establecimiento); y Claudio Gottero (Voz).