De "libertad" y "libertades" con el recuerdo de José de San Martín

Grover Licona, con menos de 50 años. Noemí Gómez, con 32 años, nacida en Corrientes, casada y mamá de dos niños. María Ester Ledesma, es otra de las mujeres, que pueden mencionarse en esta columna; o Silvio Cufré, de 47 años; al igual que Héctor Bornes, conocido como "Chino", de 56 años; y Elena Rojas, de 62 años. La lista continúa, con Miguel Duré, de 53 años; o Cimar Terceros Castillo, de 38 años; y Bernardo “Tato” Muñiz, de 40 años. La lista sería extensa, porque no son sólo nombres, sino mucho más que nombres.

En un informe publicado en Página 12, se recuerda, que Grover Licona, llegó a tener tres trabajos para sostener a su familia. “Era de clínica médica y se ha quedado varias veces sólo, atendiendo pacientes con covid, solo es imposible. Y eso lo llevo a pescarse el covid”, cuenta su compañero Héctor Ortiz.

Recuerda, dicho informe que Noemí Gómez murió en la madrugada del 13 de agosto. Era enfermera. Estaba casada y era mamá de dos niños. Se dedicaba con vocación a ayudar a otros. Sus compañeras y compañeros realizaron una asamblea en las puertas del hospital y “lamentaron su repentino fallecimiento”. Fue uno los casos en que sorprendió la rápida evolución de los síntomas.

María Ester Ledesma, del Hospital Gandulfo, fue despedida con un acto. Falleció el 5 de junio. Contagió a su madre, quien también falleció de coronavirus. Por padecer diabetes, una patología común en la profesión, había solicitado seis veces la licencia que se otorga a grupos de riesgo. Le fue negada y continuó trabajando.

Silvio Cufré, enfermero, vivía en Alejandro Korn, Buenos Aires, y falleció el 18 de abril. Fue el primero de una lista que se publicó con el personal de la salud que falleció a consecuencia del Covid-19, cuya leyenda de encabezado, fue: “Que el número se convierta en humanidad”.

Nadie le aviso a Silvio que tenía pacientes de covid en su sala. Llevó el virus a casa y sus seis hijos se contagiaron. Los mayores, cuando se recuperaron decidieron donar plasma. Y se sienten orgullosos por su padre: “Al llegar a casa pensé que le iba a contar lo que hicimos a mi padre...”, expresó Matías, uno de sus hijos de 18 años.

Héctor Bornes era médico clínico. Era más conocido como “Chino”. Falleció el 23 de abril. Estaba casado con la pediatra Silvia Marelli. Tenía dos hijos: Sebastián y Manuel. Era amante del básquet, los animales y la buena comida, cuentan. Su esposa, también tuvo aislamiento en su casa por diagnóstico confirmado de covid.

Elena Rojas era médica terapista y tenía dos hijos. Falleció el 28 de abril y su muerte conmovió a sus compañeros que la recuerdan por su enorme vocación de servicio. A pesar de estar jubilada continuó trabajando con adultos mayores. Había sido enfermera muchos años antes de estudiar medicina.

Miguel Duré, jefe de Terapia Intensiva del Hospital Perrando de Chaco, murió el 19 de junio. “Con profundo dolor despedimos a un gran colega, un héroe sin capa”, anunció la Gremial Médica de Chaco en su cuenta oficial.

Cimar Terceros Castillo, cardiólogo residía en Marcos Paz, Buenos Aires. Su caso también fue de síntomas que evolucionaron rápidamente, recuerda el informe publicado el domingo en el matutino de Buenos Aires.

Bernardo “Tato” Muñiz, enfermero del Penal de Choele Choel, Río Negro, falleció el 13 de abril. “Tato tenía grandes valores, siempre fue solidario. Si podía dar una mano, te la daba y siempre era el primero en anotarse para ayudar en el hospital. ¡Yo lo admiro, qué querés que te diga!”, decía una de las hermanas, indica el informe.

No son sólo nombres

No son solo nombres. Son aquellas personas que ofrecieron su vida, sí, por salvar a la de otras personas. Son algunos y algunas de quienes fallecieron luchando en las primeras líneas, en la batalla contra el Covid-19.

Hasta el domingo, sumaban 60 en total, y del personal de salud, ya había 17 mil contagios, algunos leves, otros más graves y otros muy graves. Y, como se apreciará, además de nombres, también son historias de vida.

“Perdimos casi 30 enfermeros en todo el país”, dice en dicho informe, Héctor Ortiz, licenciado en Enfermería. Noemí Gómez de 32 años, no tenía enfermedades previas y falleció por Covid-19. Era enfermera. Cristina Lorenzo también era enfermera, tenía 62 años y fue despedida con aplausos por sus compañeros/as.

Hace unos días murió el pediatra Jorge Quispe. Luis Bordón, neumonólogo de Chaco, también falleció; como Sergio Rey, jefe de Enfermeros del Hospital Evita, en Lanús, Buenos Aires; y Martín Arjona, otro enfermero. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, el 6,7% de la población contagiada es personal de salud.

Silvio Cufré fue el primer enfermero que murió por contagiarse en el ejercicio de la profesión. Era de la provincia de Buenos Aires. Antes habían muerto dos médicos: Liliana Ríos, una pediatra de La Rioja que contrajo dengue y coronavirus al mismo tiempo, y Francisco “Paco” Marin, de Chaco.

Valeria Ureña, médica emergentóloga que se contagió de covid, y aún sigue sin olfato, con taquicardia, dolores de estómago, de cabeza y fiebre, a pesar de tener el alta, señala: “Por salvar a un paciente que se quedaba sin aire –recuerda- hice maniobras que no tenía que hacer, pero era desesperante verlo, y él tenía 32 años”.

“Si se empiezan a enfermar los terapistas ¿quién atiende la terapia?", se pregunta uno de los consultados para el informe. "Porque el recurso humano es específico y si falta, empezará a aumentar la letalidad”, agrega. “Hay una cuestión eugenésica en la militancia anticuarentena –analiza–. Si soy sano y no me voy a morir, ¿por qué me tengo que cuidar? Para esta gente, los débiles, los enfermos y los viejos son descartables. Si esta enfermedad matara a gente joven y sin condiciones previas, no se harían marchas anticuarentena”.

Libertad y libertades

La cuarentena, que no es tal, a esta altura, y las marchas por la "libertad", que conforman un collage de reclamos, porque no es uno solo, sino diferentes, y que fueron mutando, con el paso de las fechas patrias, de un sector, hay que señalarlo, no de toda la sociedad.

Nuevamente, decir que nadie puede señalar que no haya caído presa del cansancio (quien escribe también), desde que la pandemia llegó al mundo, y también a nuestro país, adoptándose medidas para evitar que colapsara el sistema sanitario, porque en conclusión, de eso se ha tratado, no solo en la Argentina.

Los países que adoptaron otros medidas, porque los sorprendió el nuevo coronavirus, en algunos casos, y su alto nivel de contagio, como Italia o España, o aquellos en donde sus gobiernos optaron por caminos intermedios, sin aislamientos estrictos y mayores aperturas, cuentan con decenas de miles de muertes.

En todo caso, no es que la tasa de mortalidad por Covid-19 sea alta, sino que los sistemas sanitarios agobiados, no pudieron responder ante la demanda de personas que llegaban afectadas por el virus, y morían pacientes no sólo afectados por el mismo, sino por otras patologías. Y, además, señalan los especialistas, porque a diferencia de hoy, no existían tratamientos algo efectivos para tratar la enfermedad que produce este nuevo coronavirus.

Los testimonios de quienes fueron afectados por la Covid-19, en algunos casos, pueden dimensionar y desmentir a quienes señalan, inclusive ciertos profesionales de la salud, que "no es para tanto". Lo aseguran, mientras muchas y muchos que forman parte del personal sanitario que enfrenta la pandemia en sus primeras líneas, son también las afectadas o los afectados, y fallecen, como lo señala el informe. No son pocas ni pocos.

No todas ni todos, tenían patologías previas. En muchos de los casos, eran personas sanas que murieron atendiendo a quienes habían sido contagiados/as y también contrajeron el virus, no porque quisieran, sino porque estaban ayudando a quienes no estaban bien, porque estaban padeciendo la peor parte de la Covid-19. Que otros profesionales de la salud, ni siquiera respeten el óbito de sus colegas, por lo menos, es llamativo.

Bien vale, una vez más, recordar, ante ese no "es para tanto", la respuesta en una entrevista con quien escribe de Hugo Pizzi. No se trata de una palabra desautorizada. Pizzi, no solo es uno de los infectólogos más reconocidos en el país, profesor universitario sino que, además, es autor de 23 libros sobre su especialidad. "Quien dice que esto, lo del Covid-19, no es para tanto, que vaya y se lo explique a quien perdió a un ser querido", señaló.

Quienes salen a reclamar este 17 de agosto, lo harán, dicen, honrando la "libertad" por la que luchó José de San Martín. Se aferran a la frase del libertador: "Seamos libres, que lo demás no importa nada". San Martín hablaba no solo de la libertad individual, sino, especialmente, de la libertad colectiva, por la que luchó durante años.

Nadie puede negar que quien quiera manifestarse, pueda hacerlo. Cualquier persona, además, es libre de contagiarse, si así lo desea, porque considera que lo mejor es la teoría de la "inmunidad del rebaño", esto es que la mayoría de la población termine por contagiarse y se logre una inmunidad natural. Pero en función de su libertad individual, no puede salir a colocar en riesgo a otras personas, o colaborar en una propagación social de contagios, lo que, de hecho, conspira contra la libertad colectiva. Pizzi, resumió a la denominada "inmunidad del rebaño", de esta manera: "En ese tiempo (el del contagio masivo), al parecer no consideran la cantidad de vidas que se pierden".

Como se ha señalado en otras columnas de este sitio de noticias, en primer lugar, el virus no tiene ideología; puede haber surgido de un tienda dedicada a la venta de animales en China, de un laboratorio, o salido de un repollo. Lo concreto, es que existe, y por el momento, mientras se espera una vacuna y surgen algunos tratamientos para mitigar el efecto del mismo en las personas, considerando que su comportamiento es hasta ahora desconocido, hay personas que cursan la enfermedad de manera leve, pero en otras, puede ser letal.

Hoy se recuerda a José de San Martín. Y es de rigor una pregunta.

¿Qué opinión tendría acerca de todo esto?