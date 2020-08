Informaron más contagios confirmados de Covid-19 y se restringen actividades en Río Tercero

Luego de que se confirmara un diagnóstico de Covid-19, el cuarto en la ciudad, en una mujer que cursa un embarazo, hay nuevos resultados positivos. Son cuatro en total: tres del núcleo familiar y uno considerado contacto de dicha persona, realizado en un laboratorio privado de la ciudad. Se aguardan más resultados.

Por otra parte, el jefe comunal, señaló que hay 300 personas aisladas, mientras que, anunció, hasta el miércoles, quedan restringidas diferentes actividades, como las gastronómicas, que sólo se podrán efectuar mediante el sistema de delivery; las deportivas; culturales; y también recreativas. El Balneario Municipal, en tanto, que en los últimos fines de semana, mostraba una importante cantidad de personas, permanecerá cerrado.

Las medidas, dijo el jefe comunal, son hasta el miércoles, momentáneamente, en donde se irá evaluando como prosigue la situación de emergencia sanitaria. Por otra parte, el jefe comunal indicó que el municipio realizará una presentación en la fiscalía, ya que la persona contagiada, ha mostrado "inconsistencias", al momento de ser consultada sobre los nexos epidemiológicos para poder determinar la trazabilidad en los contactos.

El video de la conferencia

Ferrer, reiteró, que aquello más preocupante, es que no se ha podido determinar el origen del contagio, esto es el paciente cero. Solicitó, en tanto, para las actividades esenciales y aquellas que continúan en actividad, adoptar todas las medidas de prevención necesarias. Con respecto a locros anunciados, por el fin de semana largo, por diferentes instituciones, dijo, "quedan todos suspendidos". Lo que se procura, indicó, es evitar la circulación de personas.

Por ello, recordó, no solamente las reuniones sociales, que están prohibidas, al igual que las familiares, que se encuentran suspendidas, se controlará que no se realicen, sino que, además, no se permitirá el encuentro de personas en espacios públicos como plazas. En ese sentido, adelantó, la policía estará controlando que se cumpla efectivamente con esa medida.

"Les pido encarecidamente que no realicen reuniones de ningún tipo, no están permitidas; traten de comunicarse a través de las vías digitales, porque de lo contrario, nos obligarán a tomar medidas mucho más drásticas, que será restringir toda la circulación. No queremos llegar a ese punto, pero hoy tenemos un riesgo real", expresó el jefe comunal.