Embalse: aclaran que el tercer resultado negativo, no invalida al primero de una persona diagnosticada con Covid-19

La conferencia de prensa del COEM Embalse el jueves. la subdirectora del Hospital Regional Eva Perón de Santa Rosa, Sandra Larrazabal; el intendente, Eduardo Maldonado; y la directora de Salud de Municipalidad, Laura Gil.

En la rueda de prensa, se informó que el tercer estudio a la persona con diagnóstico de Covid-19, y por el que se realizaron decenas de hisopados y se mantienen aisladas a personas por ser "contactos estrechos", fue negativo.

Larrazabal, no obstante, indicó que este tercer resultado no invalida al primero. Lo graficó, para comprenderlo, de la siguiente manera: "Un ejemplo, más casero, es que si una mujer se hace el test de embarazo, y da positivo", efectivamente significa que "está embarazada". "Pero si es negativo, no significa que no lo está", agregó.

"Podría ser esa una explicación para comprender por qué, este resultado de la inmunoglobulina, a nosotros, nos da un resultado no reactivo, pero no invalida el resultado positivo del 5 de agosto. Si hubiera dado positivo, hubiéramos confirmado más el diagnóstico, pero el resultado no reactivo, no lo niega", manifestó.

En ese sentido, indicó, que "epidemiológicamente, como es una enfermedad muy contagiosa y que trae muchas dificultades a la sociedad", se le solicitó al paciente que complete el aislamiento de 14 días, lo que "garantiza" que ya no podría contagiar. "Los contactos estrechos tienen que completar también los 14 días de aislamiento (...) y a ellos sí se les practicará una prueba para determinar que no pueden contagiar a otras personas", dijo.

La sudirectora del Hospital Eva Perón, aclaró: "Nadie puede tener interés en tener a las personas aisladas porque sí; acá hay un interés superior, que es el bien de la comunidad, ante la duda, conviene que nos quedemos aislados, ante la duda, es es un esfuerzo que le pide a la población".