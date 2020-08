Río Tercero: 18 personas del municipio dejaron de estar en "aislamiento preventivo"

Finalmente el hisopado que se le realizó a un transportista que en un test rápido, serológico, que no detecta el virus, sino los anticuerpos que el organismo genera para defenderse del mismo, realizado en una de las rutas de acceso a la provincia, había sido positivo, se informó que no tiene coronavirus. Por ello, las personas que se encontraban aisladas de manera preventiva, ya no están bajo esa medida sanitaria.

Entre quienes estaban aislados, se encontraban 18 personas del área administrativa de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Río Tercero. Desde el municipio se informó en la mañana del miércoles: El resultado del análisis del transportista que tenía contacto estrecho con empleados municipales resultó NEGATIVO. Por lo tanto se levanta el aislamiento a los 18 empleados municipales del área de Obras Públicas. La atención al público en esa área se normalizará en el día de mañana (por el jueves).

Los especialistas recuerdan que los test rápidos, a diferencia de los hisopados, pueden tener un margen de error, por lo que, en el caso de resultar los primeros positivos, se realiza el análisis bajo el método conocido como PCR (Reacción en cadena de la polimerasa), el de más alta fiabilidad. Allí es cuando se efectúa el hisopado, cuyas muestras son enviadas al Laboratorio Central de la Provincia.