"Quien dice que no es para tanto, que se lo explique a quien perdió un ser querido"

Así lo señaló el infectólogo Hugo Pizzi, uno de los especialistas más reconocidos, no sólo del país, en diálogo con la emisora Mestiza Rock y este sitio de noticias. Pizzi, respondió así a quienes sostienen que el nuevo coronavirus que provoca la enfermedad Covid-19, no es tan grave. Por otra parte, recordó que está comprobado que hay personas contagiadas, que atraviesan la enfermedad, se recuperan, pero quedan con secuelas. En tanto, reiteró que no falta demasiado para que lleguen una o más vacunas.

"Quien dice que esto, lo del Covid-19, no es para tanto, que vaya y se lo explique a quien perdió a un ser querido", señaló el médico infectólogo, Hugo Pizzi. "No es la primera vez que debemos lidiar, no solo con un virus, sino con los antivacunas o, también en este caso, con quienes dicen que es algo leve", indicó.

Pizzi es uno de los infectólogos más reconocidos del país. Es Profesor Titular del Plenario de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Nacional de La Rioja; autor de 23 libros de infectología; siendo uno de los especialistas a los que se suele recurrir para evacuar dudas, especialmente en este momento complejo que está atravesando no solo el país, por el nuevo coronavirus (Covid-19), sino todo el mundo.

El profesional, manifestó que "es real y entiende que exista un cansancio" por las medidas sanitarias que se adoptaron, pero enfatizó que hasta que llegue una o más vacunas, en los lugares más comprometidos con brotes del virus, el confinamiento es la medida más efectiva, y en el resto, la responsabilidad social, el distanciamiento y las medidas higiénicas de cada persona. Recordó que hay varias vacunas en fases avanzadas e inclusive en producción y se debe esperar a que comiencen a colocarse, para detener la pandemia.

Por otra parte, y respondiendo nuevamente a quienes reclaman por las medidas sanitarias, indicó que si estas no se hubieran adoptado como sucedió, hoy la situación sería mucho más compleja. Por otra parte, dijo, que en todo este tiempo, el personal de salud comprometido con las acciones tendientes a atender a personas con Covid-19, fue implementando diferentes tratamientos que comenzaron a ser efectivos, como la transfusión del plasma de los pacientes recuperados que logró salvar muchas vidas. "Y eso, entre otras acciones", acotó.

Valoró, una vez más, a quienes trabajan en nosocomios enfrentando el riesgo del Covid-19, no sólo los médicos, "sino las enfermeras y enfermeros, el personal de limpieza, y otras personas que se exponen por los demás".

Pizzi, recordó, en tanto, que aún en el caso de quienes son pacientes recuperados, en muchos se comprobó que "deja secuelas respiratorias y cardiológicas". "Por eso, quienes indican que no es nada, es importante que también se recuerde eso, porque no es algo que pasa y se va, sino que las secuelas quedan en muchos de los casos, afectando la calidad de vida de las personas, que no serán las mismas después de la enfermedad", indicó.

El infectólogo, en tanto, consideró que, "si se habla de cansancio, quienes lo señalan, deben imaginarse entonces el del personal de salud, que se encuentra trabajando, inclusive, ofreciéndose de manera voluntaria para realizar, por ejemplo, los testeos", con la finalidad de detectar a personas contagiadas por el virus. Como ejemplo, citó a estudiantes de medicina, que se ofrecieron para realizar esa tarea. "Es para destacar", dijo.

"No es sencillo para quienes se exponen constantemente. Esto provoca cansancio, por supuesto, pero aún así lo están haciendo, por salvar vidas, y muchas de esas personas, médicos, enfermeras, enfermeros, han fallecido, al resultar contagiados, por eso no se comprende que estén quienes niegan que esto sea serio, grave, y que, seguramente, de resultar afectados por el virus, serán quienes primero exigirán atención, y la mejor", expresó.

El especialista, en tanto, indicó que quienes señalan que en "algún momento la mayoría contraerá el virus", son quienes se basan en la denominada "inmunidad del rebaño". "Pero en ese tiempo, al parecer no consideran la cantidad de vidas que se pierden", reprochó, reiterando, además, las secuelas que puede dejar el Covid-19, sosteniendo que existen investigaciones serias y estadísticas de las mismas, que ya han sido publicadas.

Por otra parte, indicó que si bien la tasa de mortalidad es elevada en los denominados "grupos de riesgo", personas mayores o con enfermedades preexistentes, también se han registrado fallecimientos de personas jóvenes. "Por eso, lo importante, ahora, es evitar el contagio, siendo cada persona responsable", manifestó.

Pizzi, consideró, como lo hizo en otras entrevistas, que no resta mucho para que llegue una o más vacunas para detener la pandemia, retornando a una vida medianamente normal. Recordó que hay algunas, como la de Oxford, que se está produciendo en diferentes países, o que Rusia ya anunció que tiene la suya, entre otras.

"No debemos olvidar, que llegarán una o más vacunas, que nos brindarán un descanso, pero que también llegarán en el futuro más virus, y debemos estar preparados, por eso la importancia de tener en las mejores condiciones al sistema de salud", manifestó el infectólogo. Y agregó sobre los mismos, que no surgen de la nada, sino, que son producto de "lo que el ser humano hace con la naturaleza". "Y eso está muy claro", dijo.