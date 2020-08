El informe de situación sanitaria correspondiente al sábado en Río Tercero

Ciudad 08/08/2020 Por Tercer Río Noticias

En el reporte diario de la Municipalidad de Río Tercero, no se informó sobre personas con posible contagio de Covid-19, siendo hasta el momento tres las que resultaron afectadas por el virus, y que hace algunos días, recibieron el alta. No hay resultados pendientes de resultado. La policía en tanto, comenzó a labrar multas en el marco de la ley por no respetar las medidas sanitarias.