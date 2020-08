En una semana a más de 360 vehículos no se les permitió ingresar a Río Tercero

Son 362 vehículos, cuyos conductores no contaban con el permiso de circulación nacional o porque no coincidía el mismo, con el motivo real por el que se quería ingresar. Con los primeros contagios confirmados de coronavirus en Tercero Arriba, los municipios acordaron que sólo se puede acceder con el permiso nacional, a diferencia de lo que venía sucediendo, que era presentando el documento con domicilio en el departamento.

Desde el miércoles 29 de julio al miércoles 5 de agosto, no se permitió el ingreso a Río Tercero, de 362 vehículos. Los conductores, se informó en cada reporte diario del municipio, no contaban con el permiso de circulación nacional, no estaba actualizado, o bien, el motivo del mismo, incluidas las denominadas "tareas esenciales", no coincidía con el motivo real por el que se intentaba acceder a la ciudad.

Luego de confirmarse los primero contagios del nuevo coronavirus (Covid-19) en el departamento Tercero Arriba, en Pampayasta Sud y Oliva, que retornaron a la fase 1 del aislamiento, los municipios del departamento acordaron que sólo se permitiría el acceso a las comunidades, presentando solamente el "permiso nacional de circulación".

El mismo, además, debe estar actualizado, y se corrobora, que en el caso de las denominadas "tareas esenciales" o por otros motivos, deben coincidir efectivamente en dicho permiso con la razón por la que se llega a la ciudad.

Luego de confirmarse, además, más contagios en otras poblaciones, aunque no en el número que presentaron Oliva y Pampayasta Sud, los controles en los accesos a las comunidades se acentuaron aún más.

En el caso de Río Tercero, la ciudad con más habitantes de la región, con tres personas cuyo diagnóstico de Covid-19 fue confirmado el pasado 16 de julio, recibiendo el alta esta semana, además de evitarse que se produjera un brote, como sucedió en Oliva, se acompañan a los vehículos que llegan con insumos hasta los lugares de destino, sin que desciendan los conductores, siendo acompañados luego hasta su salida.

El detalle de cada jornada

Si se toman de los reportes diarios, el miércoles 29 de julio, a 63 vehículos no se les permitió el ingreso por lo señalado previamente; el jueves 30, fueron 57; el viernes 31, los rodados que no pudieron entrar a la ciudad, sumaron 35; el sábado 1 de agosto, fueron 45; el domingo 2 de este mes, 31; el lunes 3 a 61 vehículos no se les permitió ingresar,; el martes 4, fueron 30; mientras que a 40, el miércoles no se les permitió el acceso, siendo en el lapso de una semana, como está señalado, 362 los conductores que debieron retornar.

Los controles

Los controles se encuentran en los diferentes accesos a la ciudad. Además de solicitarse dicho permiso nacional, se toma la temperatura de las personas, se les realiza el test olfativo, entre otras medidas preventivas.

Antes, inclusive, de que surgieran los primeros contagios en el departamento, considerando que algunos vehículos ingresaban por caminos alternativos a la ciudad, se decidió trasladar algunos puestos, como el que se encuentra en la ruta camino a Corralito, en donde está la rotonda que brinda acceso a la circunvalación norte, al igual que sucedió con el control de la ruta 2, camino a Villa Ascasubi, que se estableció en la otra rotonda.

Los otros puestos de control, se encuentran en el acceso oeste. en donde se une la Avenida General Savio, con la autovía que conecta a la ciudad con Almafuerte, y otro, en la ruta provincial 6, en la salida del desvío que circunvala a la ciudad por el sur.