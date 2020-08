Almafuerte: informaron que se activó el protocolo por "un contacto estrecho" de coronavirus

El intendente de Almafuerte, Rubén Dagum, y el subsecretario de Salud, Marcelo Jorge, informaron a través de un video publicado en las redes sociales, que se activó el protocolo sanitario porque un vecino de la ciudad mantuvo un "contacto estrecho" con una persona con coronavirus de la ciudad de Córdoba.

Jorge, señaló que un "vecino se comunicó" informado que "había sido notificado que un profesional con quien compartió una guardia de 24 horas había sido positivo para Covid-19, por lo que procedimos con Defensa Civil a aislar a ese paciente y a los contactos" del mismo, mientras que en la jornada del martes "se procedió a realizarse el hisopado". Dijo que se trata de una persona que trabaja en la ciudad de Córdoba, en un servicio de emergencias.

Jorge señaló que se está a la espera del resultado del estudio "que posiblemente demore 48 horas" por la cantidad de hisopados que están llegando al Laboratorio Central de la Provincia.

Por su parte, el intendente Dagúm, reiteró que "tenemos que cuidarnos, no bajar los brazos, respetar el distanciamiento, seguir con las medidas de bioseguridad". En tanto, llamó a no salir si no existen "excepciones ni necesidad". "Que nos cuidemos porque es un momento crítico por lo que del cuidado y la responsabilidad, depende de que siga la ciudad como hasta ahora", solicitó el jefe comunal.