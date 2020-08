Villa Ascasubi tiene un segundo "centro de aislamiento" por si es necesario por el Covid-19

Las obras para este segundo "centro de aislamiento", incluyeron refacciones y colocación de aberturas. Cuenta con 12 camas, con sus respectivos divisorios y la posibilidad de ampliarse a 22.

Además del intendente Fernando Salvi, también estuvieron presentes la secretaria de Gobierno, Finanzas y Obras Públicas, Lucila Benítez; el secretario de Servicios Públicos, Mario Flores; la directora de Salud, María de los Ángeles Soldá; la directora de Cultura, Silvia Gioda; el director de Deportes, Guillermo González; la directora de Educación, Lorena Cismondi; y el director de Comunicación y Conectividad, Juan Manuel Ferreyra Suescun.

Además, el encuentro fue presenciado por Miguel Resiale, quien estuvo a la cabeza de la campaña solidaria organizada por Radio Capilla hace algunos meses, y Canal 2 de la población.

“Mucho de lo que hoy vemos es gracias a la campaña que se hizo en Radio Capilla y la colaboración de todo el pueblo, con un monto importante. En este centro, hasta el día de hoy, se han invertido 293 mil pesos en reparación de sanitarios y otras refacciones", dijo el intendente Salvi.

"La comisión del Centro de Jubilados había colocado el cielo raso. Nosotros hicimos pintura, revoque, cambio de ventanas y puertas, la cuestión de electricidad y sanitarios, así como interior y exterior. El resto de lo que se ve, es parte de la colaboración de la gente, con camas. Se han comprado, con parte de lo recaudado, colchones nuevos, almohadas, sábanas y frazadas. Se hicieron divisores porque el salón es más grande que el de la Confitería La Perla", agregó.

Salvi, explicó: "Se podía hacer así, con pequeñas habitaciones. Hay espacio para 22 camas, pero ahora se han colocado 12. Ojalá no lo usemos, pero eventualmente, aquí podría haber hasta 50 camas”.

“Nos tenemos que preparar para lo peor en estos días. En Villa Ascasubi creo que estamos relativamente bien. No ha sido un esfuerzo del Municipio, sino de la gente, que ha colaborado para que estemos bien y sin casos (de COVID-19)”, agregó.

"Si bien tuvimos suerte, la suerte hay que ayudarla. Hemos hecho una inversión importante desde el Municipio para tener los controles. He recibido buenas críticas porque en otros Municipios no se han tomado medidas tan estrictas. Creo que ahora es necesario. Por el mes de agosto, no se va a habilitar la salida por YPF”, indicó Salvi respecto a los controles en el acceso a la población.



"Mientras más nos preparamos para lo peor, más posibilidades hay de que lo peor no llegue. Eso se llama prevención”, remarcó, por su parte, Miguel Resiale, quien se mostró complacido por la obra realizada.

“Me gusta este entendimiento de la Municipalidad con el Centro de Jubilados, porque se benefician mutuamente. A los jubilados les queda el salón totalmente refaccionado cuanto esto pase, pero tuvieron la grandeza de ponerlo a disposición de la Municipalidad”, valoró.



“Se viene trabajando bastante bien. Pusimos a disposición las instalaciones del hospital para que la gente se diera a conocer si estuvo por las localidades donde el virus comenzó a circular. La gente se mostró muy bien, se identificó y a las 72 horas se los llamó para saber si habían aparecido síntomas. Todo estuvo bien. Ya se terminó con esos controles y nada ha cambiado para nuestra localidad", señaló, en tanto, María de los Ángeles Soldá, directora de Salud.

"Muchas gracias a la gente que se puso a disposición. Se sigue trabajando, intentando que la gente saque turnos telefónicos y se llegue por motivos necesarios, siempre orientando a la prevención, apuntando a lo que nos queda después de tantos días de cuarentena: distanciamiento social, uso de barbijo, lavado de manos y limpieza de superficies, que es lo que nos puede salvar mientras no tengamos vacuna”. subrayó.

La funcionaria indicó que actualmente no hay personas realizando aislamiento domiciliario obligatorio.

Fuente: Prensa Municipalidad de Villa Ascasubi