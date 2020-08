López ya es el director de Fábrica Militar Río Tercero: "Es el desafío más importante de mi vida"

"Debe ser el desafío más importante de mi vida", señaló el empresario José María López, luego de haber sido puesto en funciones como el nuevo director de la Fábrica Militar Río Tercero. Por protocolo sanitario, a raíz de la pandemia por el Covid-19, las autoridades de Fabricaciones Militares participaron a través de videoconferencia.

Con la presencia de diferentes autoridades, entre ellas, el intendente Marcos Ferrer, y dirigentes gremiales, López asumió como el máximo responsable de la industria estatal. Un detalle: además de ser riotercerense, es el primer director titular civil de la planta, nombrado en ese cargo por las autoridades nacionales.



López, propietario de la fábrica de tractores Pauny, desde hace varios meses era mencionado como quien sería el nuevo director de la planta fabril. Finalmente, el propio presidente del directorio de Fabricaciones Militares S.E, Iván Durigón, entrevistado por este sitio de noticias, confirmaba que sería desde el mes de agosto.

"Independientemente de lo que hice en la otra fábrica (por Pauny), es un nuevo desafío. Siento que tengo un gran respaldo del Gobierno Nacional, del Ministerio de Defensa, del directorio de Fabricaciones Militares, todos quieren lo mejor", señaló en una de las ruedas de prensa. Y agregó sobre el personal: "Tengo un grupo humano que realmente es muy capaz y con un sentido de pertenencia muy grande".

El director señaló que se iniciará el trabajo para poner a la fábrica "de pie" nuevamente. Recordó que en el presupuesto del gobierno anterior, se preveían otros 300 despidos en el complejo de Fabricaciones Militares, lo que afectaría, sin dudas, a Río Tercero, sumadas a las 100 cesantías que se produjeron entre 2017 y 2018. "No se podía permitir eso", dijo. "Como nativo" de la ciudad y por vivir en la misma, dijo sentirse honrado con el cargo.



Destacó, que con la nueva gestión, se produjo un cambio importante en la ciudad, sobre los organismos nacionales, desde la ANSES, cuya responsable es riotercerense, al igual que quien se estaría haciendo cargo del PAMI. En ese sentido, dijo, la responsabilidad social, siendo de la ciudad, es "mucho mayor". "Si a mí me hicieran tomar la decisión de echar a diez o cinco personas de acá, me iría automáticamente", manifestó López.

"La fábrica sigue abierta por sus operarios"

Ante una consulta periodística, señaló que eso inclusive se estableció, antes de asumir como director. Indicó que comenzaron a hablar con las autoridades sobre los lineamientos para esta nueva gestión en el mes de marzo. "Lo que quiero es sumar, porque esta fábrica sigue abierta por los operarios", enfatizó. "Ahora tengo que comenzar a trabajar para que la sociedad de Río Tercero, también la sienta como propia a Fábrica Militar", dijo.

Dijo, en tanto, que en la planta "se quiso crear una corporación, por eso se traía a gente de afuera". "Y eso no es bueno para la ciudad (...) nadie mejor que yo va a cuidar de la Fábrica Militar, porque vivo acá y haré lo imposible para que vuelva a ser lo que era", indicó. "Es pasar del ámbito castrense al civil, siendo, además, el primer director de la ciudad. Es una posibilidad que tengo que aprovechar y que las aprovechemos todos", expresó.

López, asumió como director, con la planta de vagones en marcha, y con un convenio firmado para que se entreguen las 10 primeras unidades tolva construidas en la misma, para el Belgrano Cargas, en el mes de septiembre. "Proyectos hay muchos, estamos en un momento difícil del país, con una pandemia terrible, que ha traído una crisis económica, pero hay prioridades, en los proyectos y en tomar a los operarios que fueron despedidos injustamente; quiero tener un buen diálogo con los gremios", expresó el nuevo director.



Manifestó, en tanto, que su pretensión es que deje de existir un "esquema castrense" en la industria. Consultado sobre su relación con el senador Carlos Caserio y el ministro de Defensa, Agustín Rossi, recordó que la posibilidad de que fuera director de la industria, "nació en un almuerzo" en su casa, "a fin de año y en donde participaron la mayoría de los legisladores de Córdoba" y otros dirigentes. "Se trató el tema allí", amplió. Agregó que a Caserio como al secretario de Obras Públicas, Martín Gill, les interesó la idea. "Tuve una reunión con Rossi, y después me encontré con Iván (Durigón), una persona muy parecida a mí, práctica", agregó.

López, recordó que Fábrica Militar en el contexto de Río Tercero, "fue nuestro orgullo, nuestro polo industrial". "Lo único que les dije, es que no me vengo a sentar en un sillón; vengo acá para gestionar, y que el día de mañana, con mi edad, puedan decir: '¿viste López qué buena gestión hizo?'. Ese es mi único interés, no vengo por un sueldo, sino para que haya otra relación entre los operarios y la parte gerencial", señaló.

Recordó, en tanto, que el perfil de la industria, no siempre fue solo para la producción de elementos para la defensa, sino que en la planta llegaron a elaborarse autopartes y otros elementos, señalando que el potencial que posee es muy grande. También aludió a la vieja escuela de aprendices. "En eso trabajaremos también", dijo. Y agregó que la intención es convertirla en un centro de capacitación, por ejemplo, para quienes finalizan "el secundario" y no pueden cursar una carrera universitaria en otras ciudades, como el caso de Córdoba.

"Debe ser un polo de desarrollo"

La intención, señaló, es que como cuando se asentó establecimiento en la ciudad, el mismo se transforme otra vez en un polo de desarrollo para la misma. Indicó que el trabajo se enfocará en potenciar a ambas plantas de la industria, la mecánica y la química: "Tenemos que ponerla en marcha a las dos, porque la fábrica es una sola".

El desafío, agregó, es convertir a la fábrica, en "sustentable y competitiva". Consultado sobre la posibilidad de generar una sinergia entre lo público y lo privado, respondió que será así, aunque aclaró: "Pero sin perder la identidad de Fabricaciones Militares". "Podés traer a privados, ser proveedor de los mismos, pero siempre con lo social primero", indicó sobre el rol estatal de la empresa. Dijo, que algunos proyectos productivos, que fueron discontinuados en la anterior gestión, como la construcción de plataformas de radares o los arcos que se fabricaban para las minas de Río Turbio, intentarán retomarse. "Hay que aparecer otra vez en escena", dijo.

López, en tanto, dijo sobre las charlas previas con las autoridades nacionales que devinieron en su designación como director fabril, que fue consensuar esfuerzos por la industria. "Fue cómo, entre todos, empujamos a este barco", expresó. Manifestó que uno de los pedidos del directorio de la empresa, fue en primer lugar, ordenar la planta, con un nuevo organigrama, además de una auditoría y relevamiento de la misma. "Debemos decirle al ministro de Defensa, que 'tenemos todos estos problemas', pero también estas soluciones", indicó.

Destacó, por otra parte, las maquinarias y equipos que posee la DPM, en donde se encuentra la planta de vagones. Sobre las versiones de que habría existido en el anterior gobierno la intención de cerrar ese sector, sintetizó: "Hubiera sido una locura". Y agregó: "Debe haber muy pocas fábricas en el país con esas maquinarias".

Sobre lo que había señalado el primer interventor de la ex DGFM en la anterior gestión, Héctor Lostri, cuando aseguraba que no se podían fabricar en Río Tercero vagones, indicó que puede haber estado en la industria, pero en el interior de una oficina. "La cabina de pintura que tiene esa planta, no la tengo yo en la fábrica, no la tiene Wolkswagen. En septiembre se entregan 10 vagones que fueron fabricados acá", dijo López, respondiendo así, a los dichos de Lostri, cuando cuestionaba la inversión realizada en ese sector del establecimiento estatal.

Anticipó que, además, se esta muy cerca que se firmen convenios para aun fabricar más unidades ferroviarias en la industria. Consultado López, si serían otros 60 nuevos vagones, respondió: "Y también un poco más".