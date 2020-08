El informe de situación en Villa Ascasubi: sin contagios de Covid-19, intensifican los controles

Hay un solo ingreso habilitado en la población, el del acceso norte, en donde, informó el municipio, se han reforzado los controles. La población, no tiene contagios confirmados de Covid-19 ni tampoco personas con posibles contagios.

Desde la Dirección de Salud de la Municipalidad de Villa Ascasubi se informó el domingo por la noche que la localidad no tiene contagios confirmados ni posibles contagios de COVID-19.

Se recuerda a los vecinos que hayan concurrido a localidades personas con coronavirus en los últimos días, se reporten al teléfono 03571-498337 o al 03571-15548615 para una eventual revisación en el Hospital Municipal Eva Perón. Se realiza monitoreo preventivo permanente en todos los casos.

Debido a la situación sanitaria, el municipio reitere que sólo se puede circular con el permiso nacional actualizado, que debe gestionarse en el portal https://www.argentina.gob.ar/circular.

Desde el sábado 25 de julio al sábado 1° de agosto, se efectuaron 3501 controles vehiculares y 21 personas no pudieron ingresar a la localidad por no tener permiso de circulación o porque el permiso no coincidía con su actividad.

Se recuerda que se ha cerrado el ingreso por el puesto YPF y se intensificaron controles en el acceso norte.