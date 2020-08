Almafuerte: no se permitió el acceso de vehículos ni ciclistas que llegaban al lago y la ciudad

Luego de que el fin de semana anterior, se detectara que vehículos procedentes, en su mayoría de Río Tercero por la autovía que la conecta con la ciudad con Almafuerte, dejándolos sus conductores en una estación de servicios que se encuentra antes del dique, para dirigirse caminando hacia el lago Piedras Moras, el sábado, se reforzó el control en dicha vía de comunicación, desplazando uno de los puestos hacia el sector del balneario.

Según se informó desde del COE de la ciudad, se establecieron cuatro controles simultáneos, agregando uno en el camino de "Alma Negra" y otro en el retorno en el ingreso a San José, en la costa norte del lago Piedras Moras. También se cambió de lugar el puesto en la autovía hacia el ingreso de la estación de servicio Gulf.

En el camino de "Alma Negra", que une a la ciudad con Río Tercero por el sur de ambas conunidades, informó el COE local, se pudo individualizar a unas 30 bicicletas que estaban violando la prohibición de practicar deportes entre ciudades. Ninguno de los ciclistas, agrega el informe, además, presentó la documentación provincial.

Por ese trayecto rural, también el otro fin de semana se habían hecho retornar a decenas de vehículos que habían intentado ingresar a la ciudad, para dirigirse, en la mayoría de los casos, ya en el sector urbano, al lago.

En el puesto de San José, que se encuentra pasando el dique, para acceder a la costa norte del Piedras Moras, se impidió el ingreso a las playas de más de 70 vehículos, en su mayoría, se indica en el informe, procedentes de Río Tercero. Se les recordó a los conductores, se amplía, que "el paseo interjuridiccional está prohibido".



Por otra parte, en el puesto de la estación de Servicios Gulf, que se encuentra a metros del dique, fueron más de 178 vehículos los que no pudieron ingresar al sector en donde se encuentra la misma, ya que no tenían permisos nacionales de circulación, que son en las poblaciones de la zona los únicos permitidos para acceder, siempre que concuerden efectivamente con el motivo que se indica en estos por el que deben acceder a las poblaciones y, además, que se encuentren actualizados. De no ser así, no pueden ingresar.

Se recuerda en el informe del COE de la ciudad, que el fin de semana previo se detectó que los conductores dejaban a sus vehículos en el sector de la estación de servicios e ingresaban caminando al lago Piedras Moras. Ante la consulta de este medio, se indicó que, además, se constató que a algunos jóvenes, se los dejaba en el sector de la estación de servicios, y de allí, como está señalado, concurrían caminando al lago Piedras Moras.



Hasta hace algunas semanas, se permitía en el departamento Tercero Arriba ingresar a las poblaciones, presentando el documento, en la mayoría de los casos, confirmando que vivían en las comunidades del mismo, algo que cambió cuando se conocieron los primeros contagios confirmados en Pampayasta Sud y Oliva. A partir de ese momento se consensuó entre los municipios del departamento permitir, como está señalado, el acceso sólo con el permiso de circulación nacional, siempre que este se encuentre actualizado, y se determine que su utilización sea, en el día, para cumplir una tarea esencial.

Por otra parte, en el contexto de las flexibilizaciones, se había autorizado el traslado entre poblaciones para la práctica de algunas actividades deportivas, algo que quedó suspendido con el aumento de contagios en la provincia. Por otra parte, las reuniones familiares que se podían realizar sábados y domingos, inclusive entre las las comunidades del departamento, sólo se pueden realizar los domingos de 11 a 23, con un máximo de 10 personas y dentro de las mismas poblaciones. Esto no cuenta para Oliva, Pampayasta Sud y Pampayasta Norte, en donde por la cantidad de personas con coronavirus, están en aislamiento fase 1.