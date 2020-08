El COE de Almafuerte brindó el informe del sábado por la situación sanitaria

Región 01/08/2020 Por Tercer Río Noticias

El COE de Almafuerte brindó el reporte sobre la situación sanitaria, correspondiente al sábado. Se informó que no se registran contagios de coronavirus (Covid-19). En tanto, no se permitió el acceso al Piedras Moras, de automóviles de otros lugares. Por otra parte, unos 30 ciclistas no pudieron proseguir, al estar prohibida la práctica de deportes fuera de las jurisdicciones.