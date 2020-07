El anuncio del presidente sobre las medidas en el país por el coronavirus (Video)

El presidente Alberto Fernández aseguró que "hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas como hasta ahora". De esa manera, explicó de qué manera continuarán las medidas sanitarias por la pandemia del coronavirus.

El presidente afirmó que “el sistema de salud está funcionando y da respuesta porque la Argentina se ha preparado para enfrentar” la pandemia. El anuncio fue realizado en Olivos, acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El sector conocido como AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), es la región más afectada por la cantidad de contagios del virus. En relación al mismo, Fernández, señaló que "no estamos ante una gripe más". Agregó que la única forma es "cuidarnos nosotros".

El video del anuncio

Recordó que no hay vacuna contra el coronavirus, al aludir a los contagios si bien se concentran en el AMBA, irradia a provincias como el sur de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba y focos en resto del país, como Jujuy, Chaco y Río Negro.

El presidente convocó a "cuidar nuestras vidas y la de los otros", a "no contagiarnos y no contagiar", y a que "lo hagamos por decisión propia", porque "no estamos hablando de cuán libres somos".

Aseguró que "quitar la restricción de quedarnos en casa tiene costos si no somos responsables". Recordó que el promedio diario de muertes por coronavirus es de 90 fallecimientos, lo que es "preocupante".

En tanto, solicitó a los jóvenes "hacer el esfuerzo" de no reunirse porque "la picardía de una fiesta" o cualquier otro tipo de exposición tiene "un gran riesgo" porque "se contagian", pero además "cuando contagian a los adultos mayores la enfermedad es impiadosa" con ellos.

Señaló su empatía con los mismos y el resto de la población que extraña las reuniones familiares y de amigos.

Fuente: Telam y Canal de Youtube Casa Rosada