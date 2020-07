El jueves con 90 contagios y un fallecimiento por Covid-19 en Córdoba: el detalle por departamentos

El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba confirmó el jueves 90 nuevos contagios de Covid-19, de los cuales 28 tienen domicilio en la ciudad de Córdoba (Capital), tres en Marcos Juárez (Marcos Juárez), dos en Los Surgentes (Marcos Juárez), uno en Inriville (Marcos Juárez), 11 en Oncativo (Río Segundo), tres en San Pedro (San Alberto), tres en Malagueño (Santa María), 31 en Oliva (Tercero Arriba) y ocho en Villa Allende (Colón).

Del total de contagios, 74 están vinculados a contactos estrechos de dignósticos confirmados anteriormente y 16 se encuentran en investigación (ocho de Córdoba Capital y ocho de Villa Allende).

Por otra parte, en la jornada se notificó un contagio al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS), correspondiente a una persona con residencia en provincia de Buenos Aires, pero con domicilio legal en General Roca (Marcos Juárez).

De esta manera, la provincia de Córdoba registra a la fecha un total de 91 casos nuevos y un acumulado de 2.143 casos.

Un fallecimiento

Se confirmó un fallecimiento por Covid-19 en la provincia de Córdoba, correspondiente a una mujer de 89 años, cuyo diagnóstico se confirmó el pasado 16 del corriente. Presentaba antecedentes de patologías previas y se encontraba internada en la ciudad de Córdoba.

Estudios

Desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, se realizaron testeos con PCR (hisopados) a 124.276 personas. Esto resulta en una tasa de 33.048 personas estudiadas con PCR por cada millón de habitantes. El jueves se efectuaron 3.411 estudios, de los cuales 2.125 son PCR y 1.286 test serológicos.

Se mantiene para la ciudad de Córdoba la fase de transmisión comunitaria.

Desde el comienzo de la pandemia, en la provincia de Córdoba se notificaron 33.809 contagios, de los cuales 31.067 se descartaron y 2.143 se confirmaron.

De esas 2.143 personas, 1.344 (62,71%) se encuentran en tratamiento ambulatorio con aislamiento domiciliario; 118 (5,50%) en tratamiento ambulatorio en instituciones intermedias; 95 (4,43%) en tratamiento hospitalario (internados), 47 (2,19%) fallecieron y 27 (1,25%) se encuentran en investigación porque corresponden a contagios con residencia en otras provincias y en Brasil, de quienes no se cuenta información sobre su estado clínico.

En relación con las personas recuperadas (alta), si no consideramos los contagios confirmados en los últimos 15 días, la proporción de altas es de 50%.

Operativos identificar

Con el objetivo de desarrollar estrategias de búsqueda activa de personas con posible contagio de Covid-19, continúan los Operativos del Programa Identificar.

El jueves se llevaron a cabo en las localidades de Villa Dolores (San Javier), Marcos Juárez (Marcos Juárez), Oliva (Tercero Arriba), Pampayasta (Tercero Arriba), Oncativo (Río Segundo), Colazo (Río Segundo), y en los barrios Argüello, Campo de la Ribera y Ciudad de Mi Esperanza de Córdoba Capital, además de diversas instituciones y controles de accesos a la provincia.

Durante esta estrategia sanitaria se realizaron en total 2.042 estudios, de los cuales 756 corresponden a toma de muestra con hisopados (PCR) a quienes tuvieron contacto estrecho con personas con Covid-19 o presentaban síntomas, y 1.286 a test serológicos en el marco de un muestreo poblacional en esas zonas. Las muestras de los hisopados están siendo procesadas por el Laboratorio Central de la Provincia.

Por otro lado, desde el 16 de julio del corriente hasta la fecha, se realizaron un total de 5.926 estudios en los 16 puestos de control que se encuentran en los accesos a la provincia de Córdoba.

Contagios confirmados de Covid-19, según localidad y departamento (Los datos oficiales se expresan por el domicilio legal de las personas que contrajeron el virus, no por su lugar de residencia)

El resumen del jueves 30 de julio:

Calamuchita: 6

Villa General Belgrano: 4 (2 personas con residencia en CABA)

Santa Rosa: 1 (1 persona con residencia en CABA)

Los Cóndores: 1 (1 persona con residencia en CABA)

Capital: 975 (28 nuevos contagios)

Córdoba: 975 (28 nuevos contagios)

Colón: 124 (8 nuevos contagios)

Saldán: 56

Cerro Azul: 1

La Calera: 6

Mendiolaza: 6

Villa Allende: 25 (8 nuevos contagios)

Colonia Caroya: 2

Salsipuedes: 4

Río Ceballos: 1

Malvinas Argentinas: 22 (1 persona con residencia en CABA)

Colonia Tirolesa: 1

Jesús María: 1 (1 persona residencia en CABA)

Cruz del Eje: 3

Cruz del Eje: 1

San Marcos Sierras: 2

General Roca: 3

Huinca Renancó: 3

Gral. San Martín: 78

La Playosa: 6

Villa María: 42

Villa Nueva: 10

Arroyo Cabral: 2

Tío Pujio: 16

Pasco: 2

Marcos Juárez: 242 (7 nuevos contagios)

Corral de Bustos: 4 (1 persona con residencia en Sta. Fe)

Colonia Italiana: 2

Los Surgentes: 7 (2 nuevos contagios y 1 del total con residencia en Rosario)

Leones: 4

Marcos Juárez: 188 (3 nuevos contagios)

(***) General Roca: 31 (1 nuevo contagio con residencia en Bs.As)

Inriville: 5 (1 nuevo contagio)

Monte Buey: 1

Presidente R. Sáenz Peña: 1

Laboulaye: 1

Punilla: 54

Cosquín: 4 (1 persona con residencia en CABA)

La Cumbre: 7

Villa Carlos Paz: 12 (1 persona con residencia en otra provincia)

Villa Giardino: 1

Icho Cruz: 5

Tanti: 1

La Falda: 17

San Esteban: 1

San Antonio de Arredondo: 1

Los Cocos: 1 (1 persona con residencia en CABA)

Villa Parque Síquiman: 1

Río Cuarto: 19

Río Cuarto: 13

V. Mackena: 3

San Basilio: 2

Sampacho: 1 (1 persona con residencia en Río Negro)

San Justo: 16

Brinkmann: 4

Morteros: 3

San Francisco: 5

Marull: 2

Arroyito: 2

Santa María: 43 (3 nuevos contagios)

Alta Gracia: 15

Falda del Carmen: 1

Villa Parque Santa Ana: 8

Los Cedros: 9

Anisacate: 6

Villa San Isidro: 1

Malagueño: 3 (3 nuevos contagios)

Unión: 13

Bell Ville: 4

Morrison: 2

Justiniano Posse: 2

San Marcos Sud: 2

Laborde: 1 (1 persona con residencia en Salta)

Wenceslao Escalante: 1 (1 persona con residencia en CABA)

Ana Zumarán: 1

Río Primero: 1

Monte Cristo: 1

San Javier: 145

(**) Villa Dolores: 135

Yacanto: 3

Conlara: 4

Las Chacras: 1

San Alberto: 32

Nono: 1 (1 persona con residencia en CABA)

San Pedro: 15 (3 nuevos contagios)

Villa Sarmiento: 15

Villa Cura Brochero: 1 (1 persona con residencia en Bs. As.)

Río Segundo: 107 (11 nuevos contagios)

Villa del Rosario: 1

Pilar: 2

Colazo: 5

Oncativo: 83 (11 nuevos contagios)

Río Segundo: 1 (1 persona con residencia en otra provincia)

Luque: 11

Manfredi: 3

Juárez Celman: 4

General Deheza: 4

Totoral: 1

Villa del Totoral (1 persona con residencia en Salta)

Tercero Arriba: 269 (31 nuevos contagios)

Oliva: 251 (31 nuevos contagios y 1 del total con residencia en CABA)

Pampayasta Sud: 10

James Craik: 4

Río Tercero: 3

G. Fotheringham (Zona Rural): (1 nuevo contagio)

Subtotal: 2.136

(*) Otras provincias (personas atendidas en Córdoba)

San Luis: 1

Villa Mercedes: 1

Santa Fe: 1

Rafaela: 1

Mendoza: 1

Mendoza: 1

Buenos Aires: 1

La Matanza: 1

Subtotal: 4

En Tránsito

Brasil: 2

Buenos Aires: 1

Subtotal: 3

* Corresponden a personas asistidas en Río Cuarto, Cerro Azul y Córdoba Capital, que fueron reasignadas en la tabla de localidades porque se recuperaron y volvieron a su Provincia.

** Tres contagios corresponden a personas diagnosticadas y asistidas en Villa Dolores, pero con domicilio legal en Hurlingham, La Matanza y Luján, provincia de Buenos Aires

*** El jueves 30-07 se notificó al SNVS un contagio de una persona con residencia en la provincia de Buenos Aires, pero con domicilio legal en General Roca.

Total: 2.143

Fuente: Ministerio de Salud Vía Web de Noticias del Gobierno de Córdoba

Aclaración: En los diferentes reportes, incluido este, desde hace algunas jornadas, no se alude a "casos confirmados" ni "casos sospechosos", sino que han sido reemplazados por "contagios", "nuevos contagios" o "personas que contrajeron el Covid-19". Dicha decisión editorial se adoptó, más allá de los reportes oficiales, considerando las recomendaciones brindadas por diferentes organismos nacionales e internacionales, como la UNICEF, al momento de brindar las informaciones relacionadas con la pandemia, con la finalidad de evitar la estigmatización de quienes tienen el virus y humanizar el tratamiento de la noticia. Se sugiere, por ejemplo, no referirse a las personas que tienen la enfermedad como “víctimas” o “casos de COVID-19”. También se recomienda no referirse como “sospechosos con COVID-19” o “casos sospechosos”. En lo último, se ha reemplazado aquí por "personas con posible contagio" o "posibles contagios".