Tercero Arriba es el segundo departamento de Córdoba con más contagios de Covid-19

El departamento Tercero Arriba, hace unas dos semanas, se mantenía relativamente tranquilo con respecto a la pandemia de coronavirus. Era uno de los pocos de Córdoba sin contagios confirmados de Covid-19 y el único del centro-sur de la provincia. Eso cambió en pocos días. Con 238 personas que contrajeron el virus, el miércoles por la noche, según el reporte de la Provincia, es el segundo, después de Capital (Córdoba), con más contagios.

El día 16 se conocía que en Pampayasta Sud, se confirmaban las dos primeras personas con Covid-19 y una en la zona rural de Oliva. Con el paso de las jornadas, se fueron sumando contagios, especialmente en Oliva. Considerando el aumento en el número de personas que habían contraído el virus, el COE Central decidió establecer que se retornara a la fase 1 del aislamiento social, con cordones sanitarios estrictos, en Pampayasta Sud, que presentó los primeros contagios, Oliva y también Pampayasta Norte.

Los municipios del departamento consensuaron adoptar medidas de prevención más estrictas, como por ejemplo permitir el acceso a las poblaciones, únicamente con el certificado único de circulación nacional, y no con la presentación del documento, en donde figura el domicilio en comunidades de Tercero Arriba.

Los contagios fueron creciendo en Oliva, especialmente. A la semana se confirmaron otros tres en la ciudad con más habitantes del departamento y la zona, Río Tercero. Fue el viernes 24, en horas de la tarde, cuando se informó que tres integrantes de un grupo familiar, dos mayores y una menor, habían contraído el virus. El contagio, se informó, fue por un viaje de la familia, previo al brote de Oliva y de Oncativo, a esas comunidades.

Cuando se conoció de los contagios en ambas ciudades, decidieron aislarse e informarlo al municipio. Allí fue que se realizó el hisopado, además de efectuar la trazabilidad de los denominados "contactos estrechos". No sólo en Río Tercero, se aguardaba el resultado de los mismos, sino también en Almafuerte. El sábado, finalmente, se conoció que los mismos habían sido negativos. Esto generó algo de tranquillidad.

Tanto en Río Tercero como en Almafuerte, se había producido una gran preocupación. Es que considerando que ambos centros urbanos son los que mayor cantidad de habitantes tienen en Tercero Arriba, con Hernando y Oliva, de producirse un brote como los de Oliva u Oncativo, se hubieran sumado decenas de contagios.

"Hasta que no lleguen esos resultados, siendo negativos, no voy a dormir tranquilo", confiaba a este sitio un funcionario riotercerense, luego de conocerse lo contagios en la ciudad con más habitantes de la región.

Río Tercero, que hasta el viernes 14, era la ciudad más populosa de la provincia libre de Covid-19, con una población estimada en 55 mil habitantes o más, dejaba de serlo. La inquietud, como está señalado, era que surgieran nuevos contagios, algo que, por lo menos, hasta el reporte del miércoles, no había sucedido. Todo indica que pudo contenerse el foco de contagio en dicho grupo familiar, sin extenderse a otras personas.

No obstante, las autoridades insisten en la necesidad de adoptar todas las medidas de cuidado personal y social: utilización de barbijos, respetar el distanciamiento, no realizar reuniones sociales, que se encuentran prohibidas, y respetar el número de personas de las familiares, que sólo están permitidas los domingos, de 11 a 23.

La cantidad de contagios

Esta semana, se confirmó un contagio de Covid-19, en una persona de la zona rural de General Fotheringham. Generó preocupación, especialmente en Tancacha, en donde se aislaron 30 personas y comenzaron a realizarse los hisopados a los "contactos estrechos", considerando los vínculos de la persona contagiada con la población.

Como está señalado, Tercero Arriba, de no tener contagios de Covid-19, pasó en dos semanas a ser el segundo departamento de la provincia, luego de Capital. La ciudad de Córdoba (Capital), hasta el miércoles , sumaba 947 contagios confirmados, y Tercero Arriba, 238, de los cuales, 220 correspondían a Oliva, 10 a Pampayasta Sud, cuatro a James Craik, tres a Río Tercero, y uno, como está señalado, a la zona rural de General Fotheringham. Luego, el departamento Marcos Juárez, sumaba 235; San Javier, 145; y Colón, 116 contagios.



Hasta hace dos semanas, los departamentos Capital, Colón y San Javier, eran los que más personas con Covid-19 tenían en la provincia. Tercero Arriba, no contaba entonces con ninguno. Se indica que este virus tiene la particularidad, de ser muy dinámico, y en donde se produce un brote, como sucedió en Oliva, por su rápida circulación, los contagios se suman en poco tiempo.

La estrategia de la Provincia ha sido disponer del retorno de fase, o sea al aislamiento, en lugares en donde se produjeron brotes con cordones sanitarios estrictos y testeos masivos. Esa ha sido la estrategia sanitaria. Departamentos como San Javier o San Alberto, que sumaban muchos contagios a diario, han comenzado a descender en la cantidad de personas que contrajeron el virus. En el departamento, cuya principal ciudad es Villa Dolores, el miércoles por la noche, no se reportaron nuevos contagios. Y en San Alberto, tampoco.

"Es real, los contagios quedaron en tres, y por suerte no se sumaron más en Río Tercero, pero hoy, más que nunca, es necesaria la responsabilidad social, utilizar el barbijo, respetar el distanciamiento, y no realizar reuniones, que por otra parte no están permitidas. Más allá de los controles, está en la sociedad, especialmente, que se produzcan contagios en la ciudad", indicó a este sitio el secretario de Seguridad, Miguel Canuto.