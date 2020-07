El intendente de Oncativo, que contrajo Covid-19, tiene neumomía y es tratado con plasma

Según lo reporta en su página de Facebook el sitio Siempre Útil de esa ciudad, el intendente Gastón Ré, expresó: "Veníamos bien, hoy me hicieron una tomografia y me dio que el Covid me ha afectado una neumonía bipulmonar".

El jefe comunal, de 35 años y que confirmó con el resultado del hisopado que había contraído Covid-19 el pasado 20 de julio, por una insuficiencia renal previa, se decidió que fuera internado en el Hospital Rawson de Córdoba.

El resultado de una tomografía que se le realizó el martes, hizo que lo trasladaran a la Unidad de Terapia Intensiva, para recibir el tratamiento con plasma de pacientes recuperados.

En un audio publicado por el medio de esa ciudad, Ré, señalaba el martes que inclusive, durante toda la jornada del miércoles, debía permanecer en ese sector del nosocomio para recibir dicho tratamiento, aguardando ser trasladado a una sala común el jueves.