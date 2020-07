En detalle, las multas en la provincia de Córdoba por no cumplir con las medidas sanitarias

Desde el lunes 27 de julio, comenzó a regir la ley que establece sanciones económicas para quienes infrinjan las normas establecidas en los protocolos sanitarios por la pandemia del Covid-19. Las mismas, se suman, a las causas penales que puedan iniciarse en la Justicia.

Hasta ahora, no existían sanciones económicas, por ejemplo, para reuniones familiares, que excedieran el máximo permitido de personas o para reuniones sociales, que se encuentran prohibidas. Tampoco existían, por ejemplo, por la no utilización de barbijo o cubre boca y nariz, al igual que no respetar, en los lugares en donde se estableció el aislamiento, la obligatoriedad de la cuarentena, o los cordones sanitarios.

Los montos de las multas, ascienden, en los primeros casos, de acuerdo al exceso de personas, teniendo cifras más elevadas, de acuerdo el número, hasta los 100 mil pesos. En otro orden, para quienes evadan los controles para ingresar a la provincia, la multa asciende a los 250 mil pesos, al igual que ocultar síntomas probables de Covid-19 o ocultar información.

El artículo 3 de la ley, alude a los casos de reincidencia. Allí, se indica que "el importe de la multa prevista para la infracción de que se trate, se duplicará".

En el anexo de la Ley, se detalla, una por una, la multas y el monto que deberá abonarse:

Medidas de Protección Personal:

Incumplimiento del uso de barbijo (no quirúrgico o casero) cada vez que se abandone el domicilio particular, en la vía pública, entidades públicas o privadas, centros comerciales, supermercados, farmacias, bancos, transporte público: $ 5.000,00

No ejecutar descarte seguro de los Equipos de Protección Personal por parte de personas afectadas a apoyo logístico y tareas sanitarias relacionadas con la emergencia sanitaria: $ 5.000,00

No emplear el kit de bioseguridad correspondiente al riesgo de actividad: $ 7.000,00

Disposiciones y Medidas de Prevención para las actividades económicas, deportivas, artísticas y sociales:

Incumplimiento de DNI par/impar para realización de actividades: $ 5.000,00

Incumplimiento del límite horario y días habilitados para actividades : $ 10.000,00

Incumplimiento al factor de ocupación: $ 50.000,00

Omisión de realización de ingreso ( Triage): $ 30.000,00

Omisión por parte de los empleadores de la provisión de Equipos de Protección Personal según protocolo de actividades: $ 50.000,00

Incumplimiento de la limpieza, sanitización y ventilación adecuada de ambientes, conforme protocolo: $ 20.000,00

Omitir la higienización de herramientas y maquinaria: $ 20.000,00

Desarrollo de actividades deportivas no permitidas o sin adoptar las medidas adecuadas conforme protocolo: $ 20.000,00

Disposiciones y Medidas de Prevención y cualquier otro tipo de reunión que fuera habilitada por el COE:

Exceder el número máximo de personas previsto en reuniones familiares (hasta la entrada en vigencia de la ley, es de 10). Exceso hasta quince (15) personas: $ 10.000,00

Exceder el número máximo de personas previsto en reuniones familiares. Exceso hasta veinte (20) personas: $ 50.000,00

Exceder el número máximo de personas previsto en reuniones familiares. Exceso hasta treinta (30) o más personas: $ 100.000,00

Uso de espacios públicos no habilitados para reuniones familiares (parques, campings, etc.): $ 10.000,00

Reuniones sociales (no familiares) en domicilios particulares de hasta veinte (20) personas: $ 70.000,00

Reuniones sociales (no familiares) en domicilios particulares de más de veinte (20) personas: $ 100.000,00

Disposiciones para el ingreso, tránsito y permanencia en territorio provincial:

Ingresar el territorio de la Provincia de Córdoba desde otra jurisdicción sin Certificado de Circulación correspondiente: $ 100.000,00

Evadir el control sanitario en rutas: $ 250.000,00

Ocultamiento de información o de síntomas sospechosos de COVID-19: $ 250.000,00

Incumplimiento de aislamiento sanitario estricto de catorce (14) días a los que ingresan a la provincia de Córdoba desde otra jurisdicción: $ 200.000,00

Incumplir con las indicaciones epidemiológicas de realización de testeos COVID-19, cuando fueran requeridas por equipos de salud, en los controles sanitarios en rutas: $ 200.000,00

No reportar la ubicación cuando le sea requerida a camiones y vehículos de gran porte: $ 300.000,00

Incumplimiento de cuarentena, aislamiento sanitario estricto y cualquier otra indicación:

Incumplimiento de aislamiento sanitario: $ 200.000,00

Incumplimiento de cordón sanitario estricto dispuesto por el COE: $ 150.000,00

Incumplimiento del cordón sanitario restrictivo dispuesto por el COE: $ 100.000,00

Las autoridades que podrán labrar las actas de infracción, se indica en el texto de la ley, o sea las de control son, "el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba y todo otro funcionario de la Administración Pública Provincial, Municipal o Comunal que la Autoridad de Aplicación designe, capacite y habilite a tal fin", se indica en el artículo 7 de la ley.