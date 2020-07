El informe de situación sanitaria correspondiente al viernes en Río Tercero

65 personas se han comunicado al 103 por haber tenido algún vínculo con personas de Oliva y/o Pampayasta, a todas estas personas se les ha dado las recomendaciones de seguridad, no podrán tener reuniones ni visitas familiares y deben mantener estricto cuidado, se encuentran monitoreadas.

El viernes no se permitió el ingreso a la ciudad a 72 vehículos que no contaban con el permiso de circulación o el permiso que tenían no correspondía para el uso que se le quería dar.

Se realizaron 8 acompañamientos a vehículos que ingresaron de otra provincia.