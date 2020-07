Villa Ascasubi: por prevención, sólo se encuentra habilitado un acceso a la población

El único acceso habilitado, es el del acceso norte, en donde, además, se intensificaron los controles. Por otra parte, en el reporte diario de situación enviado por el municipio el jueves, se recuerda que como medida preventiva, todas las personas provenientes de Oncativo, Oliva o Pampayasta, no pueden ingresar a la población.

El informe del jueves, señala que la Dirección de Salud de la Municipalidad de Villa Ascasubiinformó que la localidad no tiene contagios ni personas con posibles contagios de COVID-19.

Debido a los contagiados detectados en Oliva, Pampayasta y Oncativo, se solicita a todos los vecinos que hayan concurrido a esas localidades en los últimos días, que lo reporten al teléfono 03571-498337 o al 03571-15548615 para una eventual revisación en el Hospital Municipal Eva Perón .

Controles

Debido a la situación sanitaria, se recuerda que sólo se puede circular con el permiso nacional actualizado, que debe gestionarse en el portal https://www.argentina.gob.ar/circular.

El jueves, tres personas no pudieron ingresar a la localidad por no tener permiso de circulación o porque el permiso no coincidía con su actividad.

El informe municipal recuerda que se ha cerrado el ingreso por el puesto YPF y se intensificaron los controles en el acceso norte.

Toda persona proveniente de Oncativo, Oliva y/o Pampayasta, no podrá ingresar al pueblo de manera preventiva.

También se reitera que la reuniones familiares, sólo están permitidas los domingos de 11 a 23 con personas de la misma población. Esta decisión fue consensuada por municipios y comunas del departamento. Se encuentran prohibidas las reuniones sociales.