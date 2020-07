Tercero Arriba: reuniones familiares sólo en las poblaciones y permiso nacional de circulación

Luego de conocerse el brote de Covid-19 en Oliva y Pampayasta Sud, los municipios de Tercero Arriba, decidieron implementar diferentes medidas para evitar el tránsito de habitantes entre las comunidades. En Oliva, Pampayasta Sud y Norte, rige la fase 1 del aislamiento, esto es que sólo está permitido salir a comprar artículos esenciales en supermercados o negocios de cercanías, quedándose en las viviendas los habitantes.

Además de que, como sucede a nivel provincial, en el resto de las comunidades, solo se permiten las reuniones familiares de hasta 10 personas los domingos, a diferencia de lo que sucedía hasta el pasado fin de semana, que también esa actividad se podía realizar los sábados, no se podrá viajar ahora de una comunidad a otra en el departamento.

En Río Tercero, el secretario de Comunicación e Innovación, Emiliano Afara, en diálogo con la emisora Mestiza Rock, lo señaló en la mañana del viernes. El municipio de Almafuerte, en tanto, también lo hizo conocer a través de un comunicado. Por su parte, la Municipalidad de Villa Ascasubi, también lo informó de esa manera.

Certificado nacional de circulación

Afara, en tanto, señaló que existió un acuerdo de los intendentes del departamento en solicitar para acceder a las poblaciones el Certificado de Circulación emitido por la Nación. Hasta antes de los casos confirmados de Oliva y Pampayasta, se permitía, por ejemplo, en diferentes comunidades, como el caso de Río Tercero, el acceso presentando el documento, en donde figurara el domicilio en poblaciones de Tercero Arriba.

"Si alguien va de Río Tercero a Almafuerte o Villa Ascasubi, y viceversa, o sea desde esas poblaciones hacia Río Tercero, no se les permitirá el ingreso. Las reuniones familiares, sólo están autorizadas los domingos de 11 a 23, como rige a nivel provincial, y en cada una de las comunidades y no fuera de las mismas", expresó Afara.

Con respecto al permiso de circulación nacional, Afara, indicó que se controlará que efectivamente concuerde con el motivo por el que se solicitó. "Si se detecta que una persona tramitó, por caso, un permiso de circulación para el cuidado de una persona mayor, y no es así, o sea que fraguó la declaración jurada para obtener ese permiso, se procederá a realizar la denuncia correspondiente", advirtió.

El funcionario a cargo del área de comunicaciones del municipio con más habitantes de la zona, indicó que se debe comprender "que se está en un periodo sanitario complejo, por la cantidad de casos que se están confirmando de Covid-19", incluidos los del departamento.

"Es cuidarse y cuidar al resto de la sociedad, empatizar con los demás. Tenemos un contexto que no es normal, obviamente, pero no estamos en una situación de aislamiento, como sí la tienen poblaciones en donde se produjeron brotes del virus, teniendo que retornar a la fase 1. Eso es lo que tenemos que evitar, no el municipio, sino toda la comunidad", dijo.

Decisión consensuada

En un comunicado, por su parte, la Municipalidad de Villa Ascasubi, señaló que dicha determinación ha sido consensuada con los restantes municipios y comunas del departamento Tercero Arriba. Agrega, además, de recordar que dichos criterios se adoptaron en conjunto, que no están permitidas las reuniones sociales.